Челябинцы продают винтажные елочные игрушки по цене до 25 тысяч рублей. Скрин

24 декабря 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Редкие елочные игрушки владельцы оценивают в несколько тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Елочные игрушки времен Советского союза распродают коллекционеры и просто жители Челябинской области. Цены достигают 25 тысяч рублей. Соответствующие предложения размещены на интернет-площадке объявлений. «Коллекция елочных украшений 60-70х годов. 25 тысяч рублей. Цена за весь комплект», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито». Еще одно предложение — Снегурочка, выполненная из прессованных опилок и раскрашенная вручную. За нее хотят выручить 20 тысяч рублей. Антиквapнaя cоветcкая хлопковая игpушкa «Гуси-лебеди» обойдется будущему владельцу почти в 16 тысяч рублей, а произведенный на Калининском производственном объединении художественных изделий и игрушек Дед Мороз — в 15 тысяч. В каталоге сервиса можно найти немецкие деревянные игрушки, а также стеклянные из Великобритании и Польши ценой в несколько тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Елочные игрушки времен Советского союза распродают коллекционеры и просто жители Челябинской области. Цены достигают 25 тысяч рублей. Соответствующие предложения размещены на интернет-площадке объявлений. «Коллекция елочных украшений 60-70х годов. 25 тысяч рублей. Цена за весь комплект», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито». Еще одно предложение — Снегурочка, выполненная из прессованных опилок и раскрашенная вручную. За нее хотят выручить 20 тысяч рублей. Антиквapнaя cоветcкая хлопковая игpушкa «Гуси-лебеди» обойдется будущему владельцу почти в 16 тысяч рублей, а произведенный на Калининском производственном объединении художественных изделий и игрушек Дед Мороз — в 15 тысяч. В каталоге сервиса можно найти немецкие деревянные игрушки, а также стеклянные из Великобритании и Польши ценой в несколько тысяч рублей.