23 декабря 2024

Челябинцы продают винтажные елочные игрушки по цене до 25 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, елка, елочные игрушки, елочные украшения, новый год, новогодние подарки, елочка, елка желаний
Редкие елочные игрушки владельцы оценивают в несколько тысяч рублей Фото:

Елочные игрушки времен Советского союза распродают коллекционеры и просто жители Челябинской области. Цены достигают 25 тысяч рублей. Соответствующие предложения размещены на интернет-площадке объявлений.

«Коллекция елочных украшений 60-70х годов. 25 тысяч рублей. Цена за весь комплект», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито».

Еще одно предложение — Снегурочка, выполненная из прессованных опилок и раскрашенная вручную. За нее хотят выручить 20 тысяч рублей. Антиквapнaя cоветcкая хлопковая игpушкa «Гуси-лебеди» обойдется будущему владельцу почти в 16 тысяч рублей, а произведенный на Калининском производственном объединении художественных изделий и игрушек Дед Мороз — в 15 тысяч. В каталоге сервиса можно найти немецкие деревянные игрушки, а также стеклянные из Великобритании и Польши ценой в несколько тысяч рублей.

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Елочные игрушки времен Советского союза распродают коллекционеры и просто жители Челябинской области. Цены достигают 25 тысяч рублей. Соответствующие предложения размещены на интернет-площадке объявлений. «Коллекция елочных украшений 60-70х годов. 25 тысяч рублей. Цена за весь комплект», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито». Еще одно предложение — Снегурочка, выполненная из прессованных опилок и раскрашенная вручную. За нее хотят выручить 20 тысяч рублей. Антиквapнaя cоветcкая хлопковая игpушкa «Гуси-лебеди» обойдется будущему владельцу почти в 16 тысяч рублей, а произведенный на Калининском производственном объединении художественных изделий и игрушек Дед Мороз — в 15 тысяч. В каталоге сервиса можно найти немецкие деревянные игрушки, а также стеклянные из Великобритании и Польши ценой в несколько тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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