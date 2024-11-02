В Екатеринбурге построят новую магистраль и пустят по ней автобусы

В Екатеринбурге улицу Дорожную на Вторчермете переделают в ключевую транспортную артерию, соединяющую улицы Амундсена и Патриса Лумумбы. По новому участку пустят общественный транспорт. Это следует из проекта, опубликованного на общественные обсуждения.
«Пассажирские перевозки в районе предусматривается осуществлять автобусными маршрутами по улице Дорожной. Протяженность автобусных маршрутов по улично-дорожной сети внутри границ проектирования составит два километра», — следует из проекта.
В рамках проекта также предполагается объединение улицы Дорожной и Братской с прокладкой нового участка в сторону Патриса Лумумбы — движение на их перекрестке будет регулироваться светофором. Ширина реконструируемой улицы составит от 17 до 40 метров. Проект планируют реализовать к 2045 году.
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