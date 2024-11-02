В Екатеринбурге построят новую магистраль и пустят по ней автобусы. Схема

В Екатеринбурге построят новую магистраль и пустят по ней автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Коли Мяготина. Курган, ремонт тротуаров, ремонт дорог, улица колия мяготина
Проект хотят реализовать к 2045 году (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге улицу Дорожную на Вторчермете переделают в ключевую транспортную артерию, соединяющую улицы Амундсена и Патриса Лумумбы. По новому участку пустят общественный транспорт. Это следует из проекта, опубликованного на общественные обсуждения.

«Пассажирские перевозки в районе предусматривается осуществлять автобусными маршрутами по улице Дорожной. Протяженность автобусных маршрутов по улично-дорожной сети внутри границ проектирования составит два километра», — следует из проекта.

В рамках проекта также предполагается объединение улицы Дорожной и Братской с прокладкой нового участка в сторону Патриса Лумумбы — движение на их перекрестке будет регулироваться светофором. Ширина реконструируемой улицы составит от 17 до 40 метров. Проект планируют реализовать к 2045 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге улицу Дорожную на Вторчермете переделают в ключевую транспортную артерию, соединяющую улицы Амундсена и Патриса Лумумбы. По новому участку пустят общественный транспорт. Это следует из проекта, опубликованного на общественные обсуждения. «Пассажирские перевозки в районе предусматривается осуществлять автобусными маршрутами по улице Дорожной. Протяженность автобусных маршрутов по улично-дорожной сети внутри границ проектирования составит два километра», — следует из проекта. В рамках проекта также предполагается объединение улицы Дорожной и Братской с прокладкой нового участка в сторону Патриса Лумумбы — движение на их перекрестке будет регулироваться светофором. Ширина реконструируемой улицы составит от 17 до 40 метров. Проект планируют реализовать к 2045 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...