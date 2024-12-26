26 декабря 2024

Екатеринбурженка выпала из окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия прибыли медики и силовики (архивное фото)
На место происшествия прибыли медики и силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Щорса, 109 вечером 26 декабря девушка выпала из окна девятого этажа многоэтажки. По словам источника URA.RU, до этого она праздновала день рождения.

«Девушка (погибшая) снимала квартиру. У нее был день рождения. Отмечала с друзьями. Выпала с девятого этажа», — рассказал собеседник. На место происшествия сразу приехали силовики. Точная причина происшествия пока неизвестна.

Очевидцы рассказали telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что в квартире находилась пьяная компания, а саму посуточную квартиру молодые люди сняли для посиделки. Через 10 минут после приезда скорой была зафиксирована смерть девушки.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве инцидент не комментируют.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Щорса, 109 вечером 26 декабря девушка выпала из окна девятого этажа многоэтажки. По словам источника URA.RU, до этого она праздновала день рождения. «Девушка (погибшая) снимала квартиру. У нее был день рождения. Отмечала с друзьями. Выпала с девятого этажа», — рассказал собеседник. На место происшествия сразу приехали силовики. Точная причина происшествия пока неизвестна. Очевидцы рассказали telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что в квартире находилась пьяная компания, а саму посуточную квартиру молодые люди сняли для посиделки. Через 10 минут после приезда скорой была зафиксирована смерть девушки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве инцидент не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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