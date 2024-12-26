В Екатеринбурге на улице Щорса, 109 вечером 26 декабря девушка выпала из окна девятого этажа многоэтажки. По словам источника URA.RU, до этого она праздновала день рождения.
«Девушка (погибшая) снимала квартиру. У нее был день рождения. Отмечала с друзьями. Выпала с девятого этажа», — рассказал собеседник. На место происшествия сразу приехали силовики. Точная причина происшествия пока неизвестна.
Очевидцы рассказали telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что в квартире находилась пьяная компания, а саму посуточную квартиру молодые люди сняли для посиделки. Через 10 минут после приезда скорой была зафиксирована смерть девушки.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве инцидент не комментируют.
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