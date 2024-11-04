04 ноября 2024

КСП проверит бюджет Снежинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Челябинской области. ЗСО. Челябинск, папка, ксп, контрольно-счетная палата
Аудиторы проверят исполнение бюджета Фото:

В Снежинске Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проверят отчеты бюджета за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рабочая группа КСП начала проверку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2023 год. В рамках мероприятия планируется проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе КСП.

Проверка коснется доходов и расходов, соответствия документов требованиям законов, организации аудита и внутреннего контроля, а также других вопросов. Аудит запланирован КСП на 2024 год.

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В Снежинске Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проверят отчеты бюджета за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Рабочая группа КСП начала проверку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2023 год. В рамках мероприятия планируется проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе КСП. Проверка коснется доходов и расходов, соответствия документов требованиям законов, организации аудита и внутреннего контроля, а также других вопросов. Аудит запланирован КСП на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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