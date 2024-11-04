КСП проверит бюджет Снежинска

В Снежинске Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проверят отчеты бюджета за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Рабочая группа КСП начала проверку годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2023 год. В рамках мероприятия планируется проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе КСП.
Проверка коснется доходов и расходов, соответствия документов требованиям законов, организации аудита и внутреннего контроля, а также других вопросов. Аудит запланирован КСП на 2024 год.
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