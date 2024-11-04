В Челябинске осудили двух спасателей термального курорта, где утонул ребенок

Спасатели термального курорта «Лето» в Челябинске получили условные сроки

05 ноября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Ребенок потерял круг в бассейне и утонул Фото: Илья Московец © URA.RU Двое спасателей термального комплекса «Лето» в центре Челябинска, где в январе утонул шестилетний мальчик, осуждены на четыре года условно каждый со штрафами по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Центральном райсуде. «Спасатель Грамолина Валерия получила четыре года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей. Спасатель-Зайков Михаил тоже года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщают со ссылкой на решение суда сайт «ОТВ». Шестилетний мальчик утонул в бассейне термального комплекса «Лето» в центре Челябинска вечером в субботу 13 января. Он пришел в заведение вместе с матерью, но на несколько минут остался без присмотра. На кадрах видео заметно, что ребенок потерял круг и ушел под воду. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Инициирована прокурорская проверка, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. В гибели ребенка обвинены двое спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое спасателей термального комплекса «Лето» в центре Челябинска, где в январе утонул шестилетний мальчик, осуждены на четыре года условно каждый со штрафами по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Центральном райсуде. «Спасатель Грамолина Валерия получила четыре года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей. Спасатель-Зайков Михаил тоже года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщают со ссылкой на решение суда сайт «ОТВ». Шестилетний мальчик утонул в бассейне термального комплекса «Лето» в центре Челябинска вечером в субботу 13 января. Он пришел в заведение вместе с матерью, но на несколько минут остался без присмотра. На кадрах видео заметно, что ребенок потерял круг и ушел под воду. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Инициирована прокурорская проверка, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. В гибели ребенка обвинены двое спасателей.