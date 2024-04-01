В Челябинске будут судить спасателей, допустивших гибель ребенка в бассейне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
Спасателям грозит до шести лет колонии Фото:

В Челябинске перед судом предстанут два сотрудника бассейна, обвиняемые в смерти ребенка. Об этом 1 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в середине января в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис». Мальчик пришел на отдых с мамой. Но, оставшись без наблюдения, утонул. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин требовал докладывать ему об установленных обстоятельствах уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске перед судом предстанут два сотрудника бассейна, обвиняемые в смерти ребенка. Об этом 1 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в середине января в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис». Мальчик пришел на отдых с мамой. Но, оставшись без наблюдения, утонул. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин требовал докладывать ему об установленных обстоятельствах уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...