В Челябинске будут судить спасателей, допустивших гибель ребенка в бассейне

Спасателям грозит до шести лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перед судом предстанут два сотрудника бассейна, обвиняемые в смерти ребенка. Об этом 1 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в середине января в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис». Мальчик пришел на отдых с мамой. Но, оставшись без наблюдения, утонул. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин требовал докладывать ему об установленных обстоятельствах уголовного дела.