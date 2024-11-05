Челябинская фирма торговала соленой рыбой и колбасой без проверки на токсины

Компания в Ашинском районе (Челябинская область) торговала соленой рыбой и колбасными изделиями без проверки на токсины. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, фирма получила предостережение.
«При анализе ветеринарных документов выяснилось, что декларации о соответствии продукции были выданы только на основе микробиологических исследований. Рыба и колбасные изделия не были проверены на остаточное количество токсинов и других обязательных показателей», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Надзорное ведомство установило, что фирма оформила декларации лишь на основании микробиологических показателей, но не проводила обязательные исследования на диоксины, нитриты и радионуклиды. В связи с этим на предприятие обязали провести полный спектр исследований и подтвердить безопасность продукции перед повторной продажей.
В Россельхознадзоре напомнили, что безопасность пищевой продукции регулируется техрегламентами Таможенного союза. Согласно документам производители обязаны проводить анализы не только на микробиологические, но и на гигиенические показатели.
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