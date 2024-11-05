В ХМАО на ферме объявили карантин из-за опасной болезни

Ферму в Сургуте закрыли на карантин из-за лейкоза у животных
© Служба новостей «URA.RU»
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На ферме около Сургута объявлен карантин
На ферме около Сургута объявлен карантин Фото:

На ферме, расположенной на третьем километре автодороги Сургут — Нижневартовск, объявлен карантин. Специалисты обнаружили у животных лейкоз — заразное заболевание, которое опасно для человека.

«Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного по адресу: городской муниципальный округ Сургут, 3-й км автодороги Сургут — Нижневартовск, до принятия решения об их отмене. Молоко и мясо больных лейкозом животных содержат вредные метаболиты триптофана и других циклических аминокислот и, следовательно, являются экологически опасными для человека: молоко больных лейкозом коров запрещено использовать в пищу людям», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

По информации специалистов, лейкоз крупного рогатого скота входит в список заразных болезней, которые влияют на состав крови животных. Он передается от инфицированных через кровь и биологические жидкости. Клинические признаки заболевания на первых стадиях часто отсутствуют, а внешние симптомы — увеличение лимфоузлов, истощение и снижение продуктивности — появляются только в финальной стадии.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе введен карантин по бешенству животных. Ветеринарная служба региона сообщила, что ограничительные меры действуют на территории урочища Таволожное.

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На ферме, расположенной на третьем километре автодороги Сургут — Нижневартовск, объявлен карантин. Специалисты обнаружили у животных лейкоз — заразное заболевание, которое опасно для человека. «Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного по адресу: городской муниципальный округ Сургут, 3-й км автодороги Сургут — Нижневартовск, до принятия решения об их отмене. Молоко и мясо больных лейкозом животных содержат вредные метаболиты триптофана и других циклических аминокислот и, следовательно, являются экологически опасными для человека: молоко больных лейкозом коров запрещено использовать в пищу людям», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. По информации специалистов, лейкоз крупного рогатого скота входит в список заразных болезней, которые влияют на состав крови животных. Он передается от инфицированных через кровь и биологические жидкости. Клинические признаки заболевания на первых стадиях часто отсутствуют, а внешние симптомы — увеличение лимфоузлов, истощение и снижение продуктивности — появляются только в финальной стадии. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе введен карантин по бешенству животных. Ветеринарная служба региона сообщила, что ограничительные меры действуют на территории урочища Таволожное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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