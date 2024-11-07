Путин назвал причину всех современных конфликтов

Путин: геополитическая жадность Запада стала истоком всех нынешних конфликтов

07 ноября 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Запад превратно истолковал итоги холодной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Президент России Владимир Путин выразил мнение, что геополитическая жадность Запада после окончания холодной войны является истоком современных международных конфликтов. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность — вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи», — сказал Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что именно поведение западных стран послужило началом трагедии Югославии, Ирака, Ливии, а на данный момент Украины и Ближнего Востока. Клуб «Валдай» является важной международной площадкой, объединяющей ведущих экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Созданный в 2004 году, клуб служит форумом для диалога российской и мировой интеллектуальной элиты. Основание его пришлось на сентябрь 2004 года, когда по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, а также журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile был создан данный проект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что геополитическая жадность Запада после окончания холодной войны является истоком современных международных конфликтов. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность — вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи», — сказал Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что именно поведение западных стран послужило началом трагедии Югославии, Ирака, Ливии, а на данный момент Украины и Ближнего Востока. Клуб «Валдай» является важной международной площадкой, объединяющей ведущих экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Созданный в 2004 году, клуб служит форумом для диалога российской и мировой интеллектуальной элиты. Основание его пришлось на сентябрь 2004 года, когда по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, а также журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile был создан данный проект.