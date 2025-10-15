В Донецке задержали жительницу за работу на Украину

По данным ФСБ, женщину завербовали через Telegram
По данным ФСБ, женщину завербовали через Telegram Фото:

В ДНР задержана местная жительница, завербованная Службой безопасности Украины (СБУ). Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщили в ФСБ РФ.

«Установлено, что злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», — сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что по заданию украинских кураторов она изъяла из ранее оборудованного тайника контейнер. В нем находились компоненты самодельного взрывного устройства. Она переместила его в аналогичный тайник, «используемый в диверсионно-террористических целях».

В июле сотрудники задержали жителя Камчатского края, подозреваемого в установлении связей со СБУ и передаче ей сведений о военных объектах на территории России. Для получения необходимых сведений подозреваемый выезжал с Камчатки в Краснодарский край.

