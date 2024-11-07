Прокуратура помогла бойцу СВО из ХМАО получить выплаты за ранение

Прокуратура города Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа добилась в суде выплат бойцу специальной военной операции (СВО), которому ранее отказали в денежном возмещении за полученное ранение. Участник СВО, доброволец и обладатель медали «За отвагу» обратился с заявлением о назначении выплаты, но получил отказ из-за отсутствия подтверждающих документов.
«В связи с получением ранения доброволец обратился в территориальное подразделение казенного учреждения „Агентство социального благополучия населения“ с заявлением о назначении денежной выплаты, но ему отказали в выплате. Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением. Суд апелляционной инстанции принял решение об удовлетворении исковых требований, на учреждение возложена обязанность произвести выплату добровольцу», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Добровольцу сначала отказали в выплате из-за отсутствия подтверждающих документов. Прокуратура подала иск в его интересах, но городской суд отклонил его, заявив, что у бойца нет права на выплаты. Прокурор обжаловал это решение, и суд апелляционной инстанции отменил отказ, обязав соцучреждение выплатить добровольцу 500 тысяч рублей. Прокуратура будет контролировать исполнение этого решения.
Ранее URA.RU писало, что нефтеюганская межрайонная прокуратура помогла югорчанке через суд добиться признания погибшего в ходе СВО бойца отцом своего ребенка. Мужчина не был записан в свидетельстве рождения как родитель, поэтому мать не могла получить положенную соцподдержку для ребенка.
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