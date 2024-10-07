В ХМАО вдова добилась признания погибшего бойца СВО отцом своего ребенка

Нефтеюганская межрайонная прокуратура помогла югорчанке через суд добиться признания погибшего в ходе СВО бойца отцом своего ребенка. Мужчина не был записан в свидетельстве рождения как родитель, поэтому мать не могла получить положенную соцподдержку для ребенка. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило на своем сайте.
«У заявительницы имеется несовершеннолетний ребенок, отцом которого является погибший участник СВО, при этом в свидетельстве о рождении в качестве родителя мужчина не записан. Отсутствие сведений об отцовстве препятствовало получению положенных ребенку мер социальной поддержки. Межрайонный прокурор в интересах несовершеннолетнего подал в суд заявление об установлении факта отцовства», — следует из сообщения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Права ребенка бойца, погибшего на СВО, восстановлены.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нижневартовского района ХМАО добилась выплаты пособия ребенку, отец которого участвует в специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что матери малыша отказали в социальной помощи.
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