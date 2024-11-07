07 ноября 2024

Вице-премьер РФ Новак оценил производство электробусов в Челябинске

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Алексей Текслер в троллейбусном депо Синара. Челябинск, троллейбус, троллейбусное депо, мойка троллейбуса
Новые троллейбусы уже возят пассажиров четырех городов Фото:

Вице-премьер России Александр Новак посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, где в 2025 году планируется выпуск электробусов. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером и главой Смоленской области Василием Анохиным они осмотрели полный цикл производства.

«В рамках визита гостям продемонстрировали полный цикл по выпуску троллейбусов и электробусов. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый завод городского электротранспорта «Синара-ГМ», выпускающий троллейбусы, с начала следующего года планирует приступить к серийному производству электробусов. Это один из ключевых для региона инвестпроектов, который позволит не только обновить транспортный состав, но и создать дополнительные рабочие места. Сейчас с линии выходят модели троллейбуса собственной разработки СТМ «СИНАРА-6254».

«Всего для Челябинска выпускается 168 машин, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. Новые троллейбусы вышли на первый маршрут более года назад, сегодня выполняют транспортную работу на четырех магистральных линиях», — отметили в пресс-службе правительства. Они каждый день курсируют по маршрутам в Челябинске, Ярославле, Миассе и Екатеринбурге.

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Вице-премьер России Александр Новак посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, где в 2025 году планируется выпуск электробусов. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером и главой Смоленской области Василием Анохиным они осмотрели полный цикл производства. «В рамках визита гостям продемонстрировали полный цикл по выпуску троллейбусов и электробусов. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба правительства региона. Новый завод городского электротранспорта «Синара-ГМ», выпускающий троллейбусы, с начала следующего года планирует приступить к серийному производству электробусов. Это один из ключевых для региона инвестпроектов, который позволит не только обновить транспортный состав, но и создать дополнительные рабочие места. Сейчас с линии выходят модели троллейбуса собственной разработки СТМ «СИНАРА-6254». «Всего для Челябинска выпускается 168 машин, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. Новые троллейбусы вышли на первый маршрут более года назад, сегодня выполняют транспортную работу на четырех магистральных линиях», — отметили в пресс-службе правительства. Они каждый день курсируют по маршрутам в Челябинске, Ярославле, Миассе и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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