Вице-премьер РФ Новак оценил производство электробусов в Челябинске

Вице-премьер России Александр Новак посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, где в 2025 году планируется выпуск электробусов. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером и главой Смоленской области Василием Анохиным они осмотрели полный цикл производства.
«В рамках визита гостям продемонстрировали полный цикл по выпуску троллейбусов и электробусов. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый завод городского электротранспорта «Синара-ГМ», выпускающий троллейбусы, с начала следующего года планирует приступить к серийному производству электробусов. Это один из ключевых для региона инвестпроектов, который позволит не только обновить транспортный состав, но и создать дополнительные рабочие места. Сейчас с линии выходят модели троллейбуса собственной разработки СТМ «СИНАРА-6254».
«Всего для Челябинска выпускается 168 машин, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. Новые троллейбусы вышли на первый маршрут более года назад, сегодня выполняют транспортную работу на четырех магистральных линиях», — отметили в пресс-службе правительства. Они каждый день курсируют по маршрутам в Челябинске, Ярославле, Миассе и Екатеринбурге.
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