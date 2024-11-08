У самолета, выполняющего рейс из Перми в Египет, возникли проблемы с шасси

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Экипаж не прекращал полет
Экипаж не прекращал полет Фото:

У самолета авиакомпании Almasria после вылета в Египет из пермского аэропорта «Большое Савино» возникла проблемы с шасси. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«После вылета экипаж воздушного судна доложил о проблемах с шасси. Самолет А321, рейс Пермь („Большое Савино“) — Шарм-Эль-Шейх», — сказано в сообщении.

Уточняется, что затем проблема разрешилась и экипаж продолжил полет по маршруту. Аварийный статус не объявляли.

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У самолета авиакомпании Almasria после вылета в Египет из пермского аэропорта «Большое Савино» возникла проблемы с шасси. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «После вылета экипаж воздушного судна доложил о проблемах с шасси. Самолет А321, рейс Пермь („Большое Савино“) — Шарм-Эль-Шейх», — сказано в сообщении. Уточняется, что затем проблема разрешилась и экипаж продолжил полет по маршруту. Аварийный статус не объявляли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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