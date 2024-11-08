У самолета, выполняющего рейс из Перми в Египет, возникли проблемы с шасси

Экипаж не прекращал полет
У самолета авиакомпании Almasria после вылета в Египет из пермского аэропорта «Большое Савино» возникла проблемы с шасси. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«После вылета экипаж воздушного судна доложил о проблемах с шасси. Самолет А321, рейс Пермь („Большое Савино“) — Шарм-Эль-Шейх», — сказано в сообщении.
Уточняется, что затем проблема разрешилась и экипаж продолжил полет по маршруту. Аварийный статус не объявляли.
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