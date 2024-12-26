«Оставьте нас в покое»: звезды «Слова пацана» расстались после нескольких месяцев отношений

Дочь актрисы Пересильд заявила о разрыве со звездой «Слова пацана» Могильниковым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки постили совместные фотографии примерно с сентября
Подростки постили совместные фотографии примерно с сентября Фото:

Дочь московской актрисы Юлии Пересильд — Анна рассталась с прикамским актером из сериала «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Об этом девушка сообщила своим подписчикам в Telegram.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», — написала юная актриса.

Слухи о романе 15-летняя Пересильд с 17-летним Могильниковым появились приблизительно в начале сентября. Примерно в это время актеры стали размещать в своих аккаунтах из соцсетей совместные фотографии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь московской актрисы Юлии Пересильд — Анна рассталась с прикамским актером из сериала «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Об этом девушка сообщила своим подписчикам в Telegram. «Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», — написала юная актриса. Слухи о романе 15-летняя Пересильд с 17-летним Могильниковым появились приблизительно в начале сентября. Примерно в это время актеры стали размещать в своих аккаунтах из соцсетей совместные фотографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...