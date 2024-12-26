«Оставьте нас в покое»: звезды «Слова пацана» расстались после нескольких месяцев отношений

Подростки постили совместные фотографии примерно с сентября
Дочь московской актрисы Юлии Пересильд — Анна рассталась с прикамским актером из сериала «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Об этом девушка сообщила своим подписчикам в Telegram.
«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», — написала юная актриса.
Слухи о романе 15-летняя Пересильд с 17-летним Могильниковым появились приблизительно в начале сентября. Примерно в это время актеры стали размещать в своих аккаунтах из соцсетей совместные фотографии.
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