Жительница Прикамья задушила соседку бельевой веревкой

В Пермском каре жительнице Верещагино, задушившей свою соседку бельевой веревкой, предъявили обвинение в убийстве. Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Установленно, что утром 25 декабря этого года злоумышленница, находясь вблизи дома, расположенного на территории города Верещагино, в ходе ссоры задушила свою соседку бельевой веревкой. Потерпевшая скончалась на месте», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU писало о жительнице села Уинское, которую осудят за убийство снохи. Следователи выяснили, что женщина задушила жену брата нательной цепочкой.
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