Жительница Прикамья задушила соседку бельевой веревкой

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Ссора женщин привела к убийству
Ссора женщин привела к убийству Фото:

В Пермском каре жительнице Верещагино, задушившей свою соседку бельевой веревкой, предъявили обвинение в убийстве. Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Установленно, что утром 25 декабря этого года злоумышленница, находясь вблизи дома, расположенного на территории города Верещагино, в ходе ссоры задушила свою соседку бельевой веревкой. Потерпевшая скончалась на месте», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU писало о жительнице села Уинское, которую осудят за убийство снохи. Следователи выяснили, что женщина задушила жену брата нательной цепочкой.

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В Пермском каре жительнице Верещагино, задушившей свою соседку бельевой веревкой, предъявили обвинение в убийстве. Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Установленно, что утром 25 декабря этого года злоумышленница, находясь вблизи дома, расположенного на территории города Верещагино, в ходе ссоры задушила свою соседку бельевой веревкой. Потерпевшая скончалась на месте», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU писало о жительнице села Уинское, которую осудят за убийство снохи. Следователи выяснили, что женщина задушила жену брата нательной цепочкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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