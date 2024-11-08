Пермский филиал «Россети Урал» приступил к плановой перегруппировке сил, ведущих восстановительные работы на территории Березниковско-Соликамского энергоузла. На смену бригадам «Пермэнерго» придут пять свежих подразделений из Кунгура, Перми, Чусового, Очера и Чайковского.
«Одна из бригад „Пермэнерго“ поможет сетевым организациям в проведении аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения. Энергетики пермского филиала „Россети Урал“ работают с точечными заявками потребителей. Интенсивные работы ведутся в Чусовском, Губахинском, Александровском, Очерском, Оханском, Юсьвинском, Косинском и Гайнском муниципальном округах.
Отмечается, что в проведении аварийно-восстановительных работ в Пермском крае работает 24 бригады «Россети Урал». В их составе — более 105 человек, 35 единиц техники и спецтехники.
Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с водоснабжением начались в Соликамске и Березниках. Ситуация обострилась из-за резкого ухудшения погоды. В связи с этим на территории Пермского края был введен режим повышенной готовности.
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