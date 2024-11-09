Жителям подвезли обещанную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Без воды из-за аварии на сетях 10 ноября остались 23 дома в Ленинском районе Челябинска. Для жителей организовали подвоз воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аварийные работы бригадой МУП „ПОВВ“ проводятся на водоводе возле дома на Коммунаров, 6. Без водоснабжения остались 23 жилых дома, четыре социальных объектов и семь административных зданий», — отметили в мэрии.

Для жителей привезли бочку с водой к домам № 26а и № 28а на улице Пограничной. В пострадавших домах до устранения аварии не будет ни горячей, ни холодной воды.

В Копейске ранее из-за коммунальной аварии 98 многоквартирных домов остались без горячей воды. Также было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ.

Челябинцы набирают воду в ведра и пластиковую тару Фото: пресс-служба мэрии Челябинска