Без воды из-за аварии на сетях 10 ноября остались 23 дома в Ленинском районе Челябинска. Для жителей организовали подвоз воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Аварийные работы бригадой МУП „ПОВВ“ проводятся на водоводе возле дома на Коммунаров, 6. Без водоснабжения остались 23 жилых дома, четыре социальных объектов и семь административных зданий», — отметили в мэрии.
Для жителей привезли бочку с водой к домам № 26а и № 28а на улице Пограничной. В пострадавших домах до устранения аварии не будет ни горячей, ни холодной воды.
В Копейске ранее из-за коммунальной аварии 98 многоквартирных домов остались без горячей воды. Также было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ.
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