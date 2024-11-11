В Челябинске запустят проект сотрудничества соседей

12 ноября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Соседи смогут вместе решать проблемы дворов и микрорайонов Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске запланирован запуск проекта «Активное соседство», в рамках которого люди, объединенные одним домом или двором, смогут сообща решать проблемы. Такое предложение озвучили на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами в сфере некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Благоустройство, уборка территории, планирование двора, зон отдыха, парковок, детских и спортплощадок — все это могут соседи сделать сообща. Также предусмотрены спортивные соревнования и другие активности», — сообщили авторы суть инициативы. Темой Южно-Уральского гражданского форума стали «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мероприятия запланированы мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске запланирован запуск проекта «Активное соседство», в рамках которого люди, объединенные одним домом или двором, смогут сообща решать проблемы. Такое предложение озвучили на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами в сфере некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Благоустройство, уборка территории, планирование двора, зон отдыха, парковок, детских и спортплощадок — все это могут соседи сделать сообща. Также предусмотрены спортивные соревнования и другие активности», — сообщили авторы суть инициативы. Темой Южно-Уральского гражданского форума стали «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мероприятия запланированы мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы.