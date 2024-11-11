11 ноября 2024

В Челябинске запустят проект сотрудничества соседей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, коляска, лестничная площадка, подъезд, многоквартирный дом, дверь в квартиру
Соседи смогут вместе решать проблемы дворов и микрорайонов Фото:

В Челябинске запланирован запуск проекта «Активное соседство», в рамках которого люди, объединенные одним домом или двором, смогут сообща решать проблемы. Такое предложение озвучили на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами в сфере некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU.

«Благоустройство, уборка территории, планирование двора, зон отдыха, парковок, детских и спортплощадок — все это могут соседи сделать сообща. Также предусмотрены спортивные соревнования и другие активности», — сообщили авторы суть инициативы.

Темой Южно-Уральского гражданского форума стали «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мероприятия запланированы мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы.

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В Челябинске запланирован запуск проекта «Активное соседство», в рамках которого люди, объединенные одним домом или двором, смогут сообща решать проблемы. Такое предложение озвучили на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами в сфере некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.RU. «Благоустройство, уборка территории, планирование двора, зон отдыха, парковок, детских и спортплощадок — все это могут соседи сделать сообща. Также предусмотрены спортивные соревнования и другие активности», — сообщили авторы суть инициативы. Темой Южно-Уральского гражданского форума стали «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мероприятия запланированы мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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