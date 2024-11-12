Статусный свердловский гаишник попался на взятке

В Ивделе (Свердловская область) начальника местного ОГИБДД МО МВД России поймали на взятке в 120 тысяч, которую он получил за непривлечение юрлица к ответственности. Мужчину уволили со службы и осудили на 3,5 года лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В апреле 2023 года осужденный, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку в сумме 120 тысяч рублей за непривлечение юридического лица к административной ответственности при наличии к тому законных оснований. При этом осужденный намеревался в последующем получить вторую часть взятки в том же размере», — пояснили в ведомстве.
Его поймали во время передачи денег, обвинив в совершении преступления по части второй статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Помимо лишения свободы, Ивдельский горсуд запретил бывшему силовику работать в органах власти в течение двух лет после окончания срока.
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