Свердловскую область ждет потепление

В Свердловскую область в среду 13 ноября придет теплый атмосферный фронт. За ним потепление распространится уже на всю территорию области, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В среду днем к региону с запада приблизится теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, который находится в районе Скандинавии. За фронтом на Средний Урал распространится теплая воздушная масса с запада, потепление охватит уже всю территорию Свердловской области», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик отметил, что направление ветра сменится на южное. В Екатеринбурге 13 ноября ожидается следующая погода: ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, может быть небольшой снег. В дневное время столбик термометра поднимется до -2 градусов. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, южный.
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