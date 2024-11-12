12 ноября 2024

Свердловскую область ждет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Дендропарк на улице Первомайская. Екатеринбург, снег, прогулка, зима, деревья, дендропарк, прогулка в парке
Направление ветра сменится на южное Фото:

В Свердловскую область в среду 13 ноября придет теплый атмосферный фронт. За ним потепление распространится уже на всю территорию области, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В среду днем к региону с запада приблизится теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, который находится в районе Скандинавии. За фронтом на Средний Урал распространится теплая воздушная масса с запада, потепление охватит уже всю территорию Свердловской области», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Синоптик отметил, что направление ветра сменится на южное. В Екатеринбурге 13 ноября ожидается следующая погода: ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, может быть небольшой снег. В дневное время столбик термометра поднимется до -2 градусов. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, южный.

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В Свердловскую область в среду 13 ноября придет теплый атмосферный фронт. За ним потепление распространится уже на всю территорию области, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В среду днем к региону с запада приблизится теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, который находится в районе Скандинавии. За фронтом на Средний Урал распространится теплая воздушная масса с запада, потепление охватит уже всю территорию Свердловской области», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик отметил, что направление ветра сменится на южное. В Екатеринбурге 13 ноября ожидается следующая погода: ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, может быть небольшой снег. В дневное время столбик термометра поднимется до -2 градусов. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, южный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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