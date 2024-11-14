Иностранка попала в больницу после чудовищного изнасилования в Екатеринбурге

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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, реанимобиль, ленинский районный суд, оказание помощи, реанимация, скорая медицинская помощь, сотрудница полиции
Девушка сейчас под присмотром врачей, а ее предполагаемый обидчик — под присмотром полиции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге гражданин Киргизии изнасиловал землячку, которая после ЧП попала в больницу с разрывом внутренних органов. Он задержан, но заявил, что интимная связь случилась по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник.

«19-летняя девушка гуляла с подругой в микрорайоне Сортировка. Там они познакомились с 36-летним мужчиной по имени Умат. Он тоже из Киргизии, но в отличие от девушек в России находится незаконно. Кавалер предложил поехать на съемную квартиру „погреться“, подруги согласились. Там они распивали алкоголь, а потом легли спать», — рассказал собеседник агентства.

Ночью одна из девушек проснулась от того, что новый знакомый занялся с ней сексом. Испугавшись, она не оказала активного сопротивления, мужчина же, совершив половой акт, ушел. Наутро девушки почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Ее доставили в гинекологическое отделение одной из больниц с подозрением на разрыв влагалища.

Предполагаемый насильник иностранки был оперативно задержан, он заявил, что интим был по взаимному согласию. Мужчина помещен в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге гражданин Киргизии изнасиловал землячку, которая после ЧП попала в больницу с разрывом внутренних органов. Он задержан, но заявил, что интимная связь случилась по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник. «19-летняя девушка гуляла с подругой в микрорайоне Сортировка. Там они познакомились с 36-летним мужчиной по имени Умат. Он тоже из Киргизии, но в отличие от девушек в России находится незаконно. Кавалер предложил поехать на съемную квартиру „погреться“, подруги согласились. Там они распивали алкоголь, а потом легли спать», — рассказал собеседник агентства. Ночью одна из девушек проснулась от того, что новый знакомый занялся с ней сексом. Испугавшись, она не оказала активного сопротивления, мужчина же, совершив половой акт, ушел. Наутро девушки почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Ее доставили в гинекологическое отделение одной из больниц с подозрением на разрыв влагалища. Предполагаемый насильник иностранки был оперативно задержан, он заявил, что интим был по взаимному согласию. Мужчина помещен в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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