Иностранка попала в больницу после чудовищного изнасилования в Екатеринбурге

14 ноября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Девушка сейчас под присмотром врачей, а ее предполагаемый обидчик — под присмотром полиции (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге гражданин Киргизии изнасиловал землячку, которая после ЧП попала в больницу с разрывом внутренних органов. Он задержан, но заявил, что интимная связь случилась по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник. «19-летняя девушка гуляла с подругой в микрорайоне Сортировка. Там они познакомились с 36-летним мужчиной по имени Умат. Он тоже из Киргизии, но в отличие от девушек в России находится незаконно. Кавалер предложил поехать на съемную квартиру „погреться“, подруги согласились. Там они распивали алкоголь, а потом легли спать», — рассказал собеседник агентства. Ночью одна из девушек проснулась от того, что новый знакомый занялся с ней сексом. Испугавшись, она не оказала активного сопротивления, мужчина же, совершив половой акт, ушел. Наутро девушки почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Ее доставили в гинекологическое отделение одной из больниц с подозрением на разрыв влагалища. Предполагаемый насильник иностранки был оперативно задержан, он заявил, что интим был по взаимному согласию. Мужчина помещен в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге гражданин Киргизии изнасиловал землячку, которая после ЧП попала в больницу с разрывом внутренних органов. Он задержан, но заявил, что интимная связь случилась по обоюдному согласию. Подробности URA.RU сообщил источник. «19-летняя девушка гуляла с подругой в микрорайоне Сортировка. Там они познакомились с 36-летним мужчиной по имени Умат. Он тоже из Киргизии, но в отличие от девушек в России находится незаконно. Кавалер предложил поехать на съемную квартиру „погреться“, подруги согласились. Там они распивали алкоголь, а потом легли спать», — рассказал собеседник агентства. Ночью одна из девушек проснулась от того, что новый знакомый занялся с ней сексом. Испугавшись, она не оказала активного сопротивления, мужчина же, совершив половой акт, ушел. Наутро девушки почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Ее доставили в гинекологическое отделение одной из больниц с подозрением на разрыв влагалища. Предполагаемый насильник иностранки был оперативно задержан, он заявил, что интим был по взаимному согласию. Мужчина помещен в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.