В мире Пресс-секретарь «Хезболлах» погиб при израильском ударе 17 ноября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ ликвидировал пресс-секретаря «Хезболлы» Мухаммеда Афифа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Официальный пресс-секретарь ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Афиф погиб в результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Al Jadeed. «Глава информационной службы „Хезболлы“ Мухаммед Афиф погиб в результате израильского удара по Бейруту», — сообщает ливанский телеканал в своем telegram-канале. До этого на днях новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о разгроме палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла». В ноябре ЦАХАЛ также сообщал о ликвидации командира «Хезболлах» Хуссейна Абд аль-Халим Харба. Отмечалось, что именно он был ответственен за обстрелы Израиля. Его поразили на юге Ливана, уточнили в израильской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальный пресс-секретарь ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Афиф погиб в результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Al Jadeed. «Глава информационной службы „Хезболлы“ Мухаммед Афиф погиб в результате израильского удара по Бейруту», — сообщает ливанский телеканал в своем telegram-канале. До этого на днях новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о разгроме палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла». В ноябре ЦАХАЛ также сообщал о ликвидации командира «Хезболлах» Хуссейна Абд аль-Халим Харба. Отмечалось, что именно он был ответственен за обстрелы Израиля. Его поразили на юге Ливана, уточнили в израильской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям