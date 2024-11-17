Пресс-секретарь «Хезболлах» погиб при израильском ударе

Официальный пресс-секретарь ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Афиф погиб в результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Al Jadeed.
«Глава информационной службы „Хезболлы“ Мухаммед Афиф погиб в результате израильского удара по Бейруту», — сообщает ливанский телеканал в своем telegram-канале. До этого на днях новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о разгроме палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».
В ноябре ЦАХАЛ также сообщал о ликвидации командира «Хезболлах» Хуссейна Абд аль-Халим Харба. Отмечалось, что именно он был ответственен за обстрелы Израиля. Его поразили на юге Ливана, уточнили в израильской армии.
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