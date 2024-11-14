Экономист раскрыла самое лучшее время для семьи, чтобы купить квартиру

Экономист Проданова советует не тянуть с покупкой квартиры по «Семейной ипотеке»
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские банки вскоре возобновят программу «Семейной ипотеки», заявила Проданова
Российские банки вскоре возобновят программу «Семейной ипотеки», заявила Проданова Фото:

Сейчас самое удачное время для семей купить квартиру, так как банки вновь начнут предлагать «Семейную ипотеку» после приостановки программы. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В . Плеханова Наталья Проданова.

«Российские банки в ближайшее время возобновят сделки по программе „Семейная ипотека“ после заморозки из-за исчерпанного лимита. Это самое лучшее время для приобретения жилья в ипотеку», — передает слова Продановой «Подмосковье сегодня». 

Она добавила, что на финансирование льготных ипотек выделено дополнительно 447 миллиардов рублей, из которых 140 миллиардов пойдут на «Семейную ипотеку». Банк ВТБ возобновит кредитование с 13 ноября, тогда как Сбер начнет предоставление кредитов с 15 ноября. Кроме того, несколько других банков также планируют восстановить свои кредитные программы в ближайшие дни.

Проданова отметила, что высокие требования к стартовому капиталу помогут отсеять проблемных заемщиков. Программа будет действовать как минимум до конца 2024 года, заключила экономист.

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Сейчас самое удачное время для семей купить квартиру, так как банки вновь начнут предлагать «Семейную ипотеку» после приостановки программы. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В . Плеханова Наталья Проданова. «Российские банки в ближайшее время возобновят сделки по программе „Семейная ипотека“ после заморозки из-за исчерпанного лимита. Это самое лучшее время для приобретения жилья в ипотеку», — передает слова Продановой «Подмосковье сегодня».  Она добавила, что на финансирование льготных ипотек выделено дополнительно 447 миллиардов рублей, из которых 140 миллиардов пойдут на «Семейную ипотеку». Банк ВТБ возобновит кредитование с 13 ноября, тогда как Сбер начнет предоставление кредитов с 15 ноября. Кроме того, несколько других банков также планируют восстановить свои кредитные программы в ближайшие дни. Проданова отметила, что высокие требования к стартовому капиталу помогут отсеять проблемных заемщиков. Программа будет действовать как минимум до конца 2024 года, заключила экономист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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