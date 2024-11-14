Экономист раскрыла самое лучшее время для семьи, чтобы купить квартиру

Сейчас самое удачное время для семей купить квартиру, так как банки вновь начнут предлагать «Семейную ипотеку» после приостановки программы. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В . Плеханова Наталья Проданова.
«Российские банки в ближайшее время возобновят сделки по программе „Семейная ипотека“ после заморозки из-за исчерпанного лимита. Это самое лучшее время для приобретения жилья в ипотеку», — передает слова Продановой «Подмосковье сегодня».
Она добавила, что на финансирование льготных ипотек выделено дополнительно 447 миллиардов рублей, из которых 140 миллиардов пойдут на «Семейную ипотеку». Банк ВТБ возобновит кредитование с 13 ноября, тогда как Сбер начнет предоставление кредитов с 15 ноября. Кроме того, несколько других банков также планируют восстановить свои кредитные программы в ближайшие дни.
Проданова отметила, что высокие требования к стартовому капиталу помогут отсеять проблемных заемщиков. Программа будет действовать как минимум до конца 2024 года, заключила экономист.
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