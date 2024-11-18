Прокуратура проверит факт загрязнения реки в Мотовилихинском районе Перми

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Эксперты устанавливают обстоятельства загрязнения реки Ивы в Перми
Эксперты устанавливают обстоятельства загрязнения реки Ивы в Перми Фото:

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Ивы в Мотовилихинском районе. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о возможном загрязнении реки Ивы в Мотовилихинском районе. Обеспечен выезд на место и осмотр участка, скоординированы действия специалистов регионального управления Росприроднадзора и Государственной инспекции по экологии и природопользованию для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что решение о необходимости дополнительных надзорных мероприятий и принятия мер реагирования примут в зависимости от заключений экспертов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на слив жидких отходов в реку в Мотовилихинском районе. По словам комментаторов, это происходит не в первый раз.

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Ивы в Мотовилихинском районе. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры. «Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о возможном загрязнении реки Ивы в Мотовилихинском районе. Обеспечен выезд на место и осмотр участка, скоординированы действия специалистов регионального управления Росприроднадзора и Государственной инспекции по экологии и природопользованию для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении краевой прокуратуры. В ведомстве уточнили, что решение о необходимости дополнительных надзорных мероприятий и принятия мер реагирования примут в зависимости от заключений экспертов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на слив жидких отходов в реку в Мотовилихинском районе. По словам комментаторов, это происходит не в первый раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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