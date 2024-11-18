Прокуратура проверит факт загрязнения реки в Мотовилихинском районе Перми

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Ивы в Мотовилихинском районе. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.
«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о возможном загрязнении реки Ивы в Мотовилихинском районе. Обеспечен выезд на место и осмотр участка, скоординированы действия специалистов регионального управления Росприроднадзора и Государственной инспекции по экологии и природопользованию для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что решение о необходимости дополнительных надзорных мероприятий и принятия мер реагирования примут в зависимости от заключений экспертов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на слив жидких отходов в реку в Мотовилихинском районе. По словам комментаторов, это происходит не в первый раз.
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