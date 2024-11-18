В Магнитогорске лицей заплатит родителям за сотрясение мозга избитого ребенка

18 ноября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Лицей выплатит компенсацию морального вреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, лицей выплатит компенсацию морального ущерба родителям шестиклассника, которого избили одноклассники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетнему. С учетом позиции прокурора суд взыскал с лицея в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полицейского главка отметили, что с родителей хулиганов будет также взыскано по пять тысяч рублей. По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2024 года в раздевалке зала физкультуры. Двое шестиклассников избили одноклассника, который две недели лечился от сотрясения мозга. Суд установил, что лицей ненадлежащим образом контролировал поведение учащихся во время учебы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, лицей выплатит компенсацию морального ущерба родителям шестиклассника, которого избили одноклассники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетнему. С учетом позиции прокурора суд взыскал с лицея в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полицейского главка отметили, что с родителей хулиганов будет также взыскано по пять тысяч рублей. По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2024 года в раздевалке зала физкультуры. Двое шестиклассников избили одноклассника, который две недели лечился от сотрясения мозга. Суд установил, что лицей ненадлежащим образом контролировал поведение учащихся во время учебы.