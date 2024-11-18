В Магнитогорске лицей заплатит родителям за сотрясение мозга избитого ребенка

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Лицей выплатит компенсацию морального вреда Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, лицей выплатит компенсацию морального ущерба родителям шестиклассника, которого избили одноклассники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетнему. С учетом позиции прокурора суд взыскал с лицея в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полицейского главка отметили, что с родителей хулиганов будет также взыскано по пять тысяч рублей.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2024 года в раздевалке зала физкультуры. Двое шестиклассников избили одноклассника, который две недели лечился от сотрясения мозга. Суд установил, что лицей ненадлежащим образом контролировал поведение учащихся во время учебы.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, лицей выплатит компенсацию морального ущерба родителям шестиклассника, которого избили одноклассники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетнему. С учетом позиции прокурора суд взыскал с лицея в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полицейского главка отметили, что с родителей хулиганов будет также взыскано по пять тысяч рублей. По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2024 года в раздевалке зала физкультуры. Двое шестиклассников избили одноклассника, который две недели лечился от сотрясения мозга. Суд установил, что лицей ненадлежащим образом контролировал поведение учащихся во время учебы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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