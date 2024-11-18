Ветеринарная служба ХМАО объявила в Мегионе карантин из-за случаев бешенства. Власти проводят поквартирный обход и бесплатно прививают домашних животных.
«На территории городского округа Мегион установлены ограничительные меры по бешенству животных. В целях выполнения планов ограничительных мероприятий в Мегионе специалистами БУ „Ветеринарный центр“ проводятся поквартирные обходы и вакцинация непродуктивных домашних животных», — указано на сайте ветеринарной службы ХМАО.
Ветеринары уже сделали прививки 140 питомцам. Ограничения снимут, когда завершат все запланированные профилактические меры.
Ранее URA.RU писало, что на ферме в Сургуте объявлен карантин. Специалисты обнаружили у животных лейкоз — заразное заболевание, которое опасно для человека.
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