В городе ХМАО объявили карантин по бешенству

В Мегионе массово вакцинируют домашних животных из-за бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе вакцинируют животных из-за бешенства
В Мегионе вакцинируют животных из-за бешенства Фото:

Ветеринарная служба ХМАО объявила в Мегионе карантин из-за случаев бешенства. Власти проводят поквартирный обход и бесплатно прививают домашних животных.

«На территории городского округа Мегион установлены ограничительные меры по бешенству животных. В целях выполнения планов ограничительных мероприятий в Мегионе специалистами БУ „Ветеринарный центр“ проводятся поквартирные обходы и вакцинация непродуктивных домашних животных», — указано на сайте ветеринарной службы ХМАО.

Ветеринары уже сделали прививки 140 питомцам. Ограничения снимут, когда завершат все запланированные профилактические меры.

Ранее URA.RU писало, что на ферме в Сургуте объявлен карантин. Специалисты обнаружили у животных лейкоз — заразное заболевание, которое опасно для человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеринарная служба ХМАО объявила в Мегионе карантин из-за случаев бешенства. Власти проводят поквартирный обход и бесплатно прививают домашних животных. «На территории городского округа Мегион установлены ограничительные меры по бешенству животных. В целях выполнения планов ограничительных мероприятий в Мегионе специалистами БУ „Ветеринарный центр“ проводятся поквартирные обходы и вакцинация непродуктивных домашних животных», — указано на сайте ветеринарной службы ХМАО. Ветеринары уже сделали прививки 140 питомцам. Ограничения снимут, когда завершат все запланированные профилактические меры. Ранее URA.RU писало, что на ферме в Сургуте объявлен карантин. Специалисты обнаружили у животных лейкоз — заразное заболевание, которое опасно для человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...