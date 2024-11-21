Пермяки оказались в лидерах по активности обсуждения выборов в США

Пермский край оказался на третьем месте среди всех регионов России по активности обсуждения президентских выборов в США. Это выяснили аналитики digital-агентства «Интериум», которые исследовали упоминания в Сети кандидатов с 28 октября по 13 ноября.
«Московская область по доле тех, кто проявил интерес к контенту и повзаимодействовал с ним, занимает первое место (2,36%). Этот показатель рассчитывался исходя из отношения вовлеченности к охвату упоминаний. В тройку лидеров вошли Липецкая область (2,11%) и Пермский край (2,09%)», — пишут «Ведомости», изучившие отчет аналитиков. На жителей Пермского края пришлось 9 000 лайков, комментариев и репостов, а охват составил более 430 000 просмотров.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп.
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