Как Америка выбирала лидера: распределение голосов по штатам

В США завершились 60-е президентские выборы. По предварительной информации американских СМИ, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, набравший 277 голосов избирателей. В то время, как его основной оппонент Камала Харрис от Демократической партии набрала 226 голосов. Как распределись голоса по американским штатам за два дня выборов — в материале URA.RU.
Распределение голосов по штатам
В США штаты делятся на три категории: голосующие за демократов, республиканцев и «колеблющиеся». Последние, в числе которых Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания, определяют исход выборов. Трамп уже получил поддержку от трех из этих штатов, что принесло ему 51 голос выборщиков. На данный момент республиканец набрал 277 голосов из 270 необходимых, а Харрис — 226 голосов. Подсчеты в остальных штатах продолжаются.
По данным «Коммерсант», за Харрис отдали свои голоса жители Вашингтона, Вермонта, Вирджинии, Гавайи, Делавэра, Иллинойса, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута. Помимо этого, ее кандидатуру поддержали граждане Массачусетс, Мэн, Мэриленда, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Нью-Мексико, Орегоны, Род Айленда и Округа Колумбия.
Трампа же поддержали в Айдахо, Айове, Алабаме, Арканзасе, Вайоминге, Джорджии, Западной Вирджинии, Индиане, Канзасе, Кентукках, Луизиане, Миссисипи и Миссури. А также в Монтане, Небраске, Огайе, Оклахоме, Северной Дакоте, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Флориде, Южной Дакоте, Южной Каролине и Юте.
В общей сложности, Трамп получил от избирателей 70,7 миллионов голосов, а Харрис — 65,7 миллионов. Это следует из обработки 87% бюллетеней.
Харрис позвонит Трампу и поздравит его с победой
Харрис планирует позвонить Трампу 6 ноября по американскому времени, чтобы признать поражение и поздравить его с победой. Кроме этого, она в ближайшее время выступит с речью касательно итогов выборов.
Действующий президент США Джо Байден также планирует поздравить Трампа и пригласить его в Белый дом. В том числе, он заявил, что будет присутствовать на инаугурации в случае победы республиканца.
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