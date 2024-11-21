Водителя элитной иномарки, обматерившего пешеходов в Челябинске, позвали в ГАИ. Фото

21 ноября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Водитель нарушил правила и отругал недовольных пешеходов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водителя, который накануне на машине Mercedes наехал на пешеходный переход и обматерил высказавших недовольство людей, позвали в Госавтоинспекцию для детального разбора. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства. «Была проведена работа по установлению личности водителя Mercedes для проведения детального разбирательства. Это решение направлено не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение подобных ситуаций в будущем», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителя иномарки попросили объяснить, зачем он матом отругал пешеходов и угрожал им. Мужчина признал свою ошибку. «Эмоции переполнили, и не имел намерения обидеть кого-либо», — пояснил водитель. Инцидент произошел накануне в Челябинске. Водитель на машине марки Mercedes наехал на пешеходный переход. Люди были вынуждены обходить машину. Один из пешеходов заснял происходящее на видео, ведь водитель нарушил правила дорожного движения (ПДД). Когда водитель увидел это, он обматерил пешехода и угрожал ударить его. Видео инцидента очевидец выложил в соцсеть. Мужчина признал свою ошибку, уверяют в Госавтоинспекции Telegram-канал «Госавтоинспекция города Челябинска» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителя, который накануне на машине Mercedes наехал на пешеходный переход и обматерил высказавших недовольство людей, позвали в Госавтоинспекцию для детального разбора. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства. «Была проведена работа по установлению личности водителя Mercedes для проведения детального разбирательства. Это решение направлено не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение подобных ситуаций в будущем», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителя иномарки попросили объяснить, зачем он матом отругал пешеходов и угрожал им. Мужчина признал свою ошибку. «Эмоции переполнили, и не имел намерения обидеть кого-либо», — пояснил водитель. Инцидент произошел накануне в Челябинске. Водитель на машине марки Mercedes наехал на пешеходный переход. Люди были вынуждены обходить машину. Один из пешеходов заснял происходящее на видео, ведь водитель нарушил правила дорожного движения (ПДД). Когда водитель увидел это, он обматерил пешехода и угрожал ударить его. Видео инцидента очевидец выложил в соцсеть.