«Идея была классная, но что-то пошло не так»: новый мэр Челябинска облагородит Кировку

Ящики, удерживающие гирлянду на Кировке в Челябинске, превратят в сиденья

21 ноября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Существующие конструкции на Кировке будут служить в качестве сидений Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин во время встречи с журналистами 21 ноября назвал проект светового потолка на пешеходной части улицы Кирова классным. При этом отметив, что по ходу монтажа что-то пошло не так. Сейчас он планирует облагородить улицу. «По поводу Кировки скажу так: идея изначально была классная. Другое дело, что там в какой-то момент что пошло не так, наверное. Мы же ходим, видим какие-то допсооружения, которые удерживают эту гирлянду, ящики, которые в очередной раз подкрашивали, чтобы было потребно для восприятия. Я видел, что их (эти ящики) используют в качестве сиденья», — заявил Лошкин. По словам мэра, сейчас прорабатывается новый проект благоустройства улицы. Он с ним уже ознакомился. С помощью данного проекта эти самые ящики превратят в полноценные сиденья, они будут иметь потребный вид. Проект находится на стадии согласования. Во время обсуждения новогоднего убранства города Лошкин отметил, что необходимо создавать жителям новогоднее настроение. Мэрия работает над этим. «Мне кажется, новогоднее настроение нужно создавать. Особенно в зонах массового пребывания горожан: парки, скверы, там, где наши жители гуляют с детьми», — отметил мэр города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин во время встречи с журналистами 21 ноября назвал проект светового потолка на пешеходной части улицы Кирова классным. При этом отметив, что по ходу монтажа что-то пошло не так. Сейчас он планирует облагородить улицу. «По поводу Кировки скажу так: идея изначально была классная. Другое дело, что там в какой-то момент что пошло не так, наверное. Мы же ходим, видим какие-то допсооружения, которые удерживают эту гирлянду, ящики, которые в очередной раз подкрашивали, чтобы было потребно для восприятия. Я видел, что их (эти ящики) используют в качестве сиденья», — заявил Лошкин. По словам мэра, сейчас прорабатывается новый проект благоустройства улицы. Он с ним уже ознакомился. С помощью данного проекта эти самые ящики превратят в полноценные сиденья, они будут иметь потребный вид. Проект находится на стадии согласования. Во время обсуждения новогоднего убранства города Лошкин отметил, что необходимо создавать жителям новогоднее настроение. Мэрия работает над этим. «Мне кажется, новогоднее настроение нужно создавать. Особенно в зонах массового пребывания горожан: парки, скверы, там, где наши жители гуляют с детьми», — отметил мэр города.