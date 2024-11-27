Ледовое шоу, катание на собаках и фокусы — на какие новогодние елки сводить ребенка в Челябинске. Афиша

В Челябинске проведут минимум семь новогодних детских елок

27 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дед Мороз появится практически на каждой елке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске первая детская новогодняя программа стартует 14 декабря, а последняя — 11 января. Для детей подготовили ледовое шоу с героями из мультфильма «Ну, Погоди!», представление с 25 ростовыми куклами, шоу фокусов и пузырей, а также катания на собачьих упряжках и квесты. Один из центров развлечений подарит безлимитный сертификат, а в других стоит ожидать сладких чаепитий. URA.RU собрало подборку мест, которые скрасят новогодние каникулы детей. Масштабные новогодние елки для детей MTС LIVE ХОЛЛ Телеканал «МУЛЬТ» 21 декабря проведет детскую елку «Колесо Чудес». В рамках мероприятия на сцене представят интерактивный спектакль с героями из популярных новых и старых мультфильмов, спецэффектами, юмором и множеством ростовых кукол. Свои номера также покажут акробаты и артисты цирка. Для маленьких гостей подготовят подарки и акцию с письмами Деду Морозу. Стоимость посещения — от 1200 рублей, дети до трех лет — бесплатно. ДС «Юность» Главными героями елки в «Юности» станут заяц и волк из «Ну, Погоди!» Фото: Размик Закарян © URA.RU Главная елка города: «Ну, погоди!» будет проходить 3 и 4 января. Гостей ожидает ледовое шоу, в центре сюжета которого окажутся заяц и волк из «Ну, Погоди!». Им предстоит объединиться, чтобы спасти Новый год. Во время приключений зрители успеют посетить и другие киномиры — они встретят жителей Простоквашино, Леопольда и дойдут до «Поля Чудес», а в завершении испытаний увидят Деда Мороза. Представление будет сопровождаться спецэффектами и музыкой. Стоимость билета — от 500 рублей. Мини-спектакли и праздничные шоу в игровых пространствах Детская игровая-театр «ПапинМамин» Новогодние театральные мероприятия стартуют в «ПапинМамин» с 14 декабря. Последняя елка состоится 11 января. На выбор предлагают четыре программы: спектакли — «Снеговик-почтовик» и «Волшебная рукавичка», а также «Шоу фокусника» и «Шоу гигантских мыльных пузырей». Юных челябинцев будут ждать хороводы, игры, чаепитие и встреча с Дедом Морозом. Стоимость участия для ребенка — 900 рублей, для сопровождающего — 200 рублей. «Всюду чудо Парк» Большинство детских праздников проводятся по мотивам сказок и мультфильмов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пространство детских праздников 27-28 и 30 декабря проведет чудо-елку с Гринчем. Участникам интерактивного представления придется победить зеленого гуманоида и спасти Новый год, а также защитить подарки и сладости. Стоимость билета на безлимитное новогоднее развлечение — 1100 рублей. Сообщество «Айда со мной» В одном из квестов нужно будет починить часы, чтобы спасти Новый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мега новогодняя елка пройдет от сообщества «Айда со мной» 28 декабря. Детей ожидают командные игры, надувные аттракционы, ростовые куклы и дискотека. На празднике также организуют фотосессию. Удивлять гостей будут дымом, снегом, пеной и другими спецэффектами. Программа продлится три часа. Стоимость посещения для ребенка — 2200, для взрослого — 500 рублей. Активити-парк «Максилэнд» (ТРК «Космос») В «Максиленде» с 28 по 30 и с 2 по 4 января будет проходить новогодняя программа «Новогодние часы». Дети окажутся в сказке, где нужно спасти новый год от Эльфов, которые остановили часы главного волшебника — Деда Мороза. Организаторы уточняют, что каждому ребенку подарят безлимитный сертификат на одно посещение. Стоимость билета — 1400 рублей. Хаски-центр «Аквилон» Стоимость программы с включенным катанием на собачьих упряжках — выше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый год встретят 7 и 8 декабря в «Аквилоне». Там устроят сказочное путешествие с квестами, аттракционами и собаками. На площадке будет работать экскурсовод, проводиться уличные игры и катания на собачей упряжке, а также на «Надувной Хаски», прицепленной к снегоходу. В программе также заявлено посещение питомника с хаски и северного жилища. Посетителям покажут представление в теплой яранге с костром, бубном и спецэффектами. Вечер завершится спектаклем про Деда Мороза и чаепитием. Стоимость — от 1950 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске первая детская новогодняя программа стартует 14 декабря, а последняя — 11 января. Для детей подготовили ледовое шоу с героями из мультфильма «Ну, Погоди!», представление с 25 ростовыми куклами, шоу фокусов и пузырей, а также катания на собачьих упряжках и квесты. Один из центров развлечений подарит безлимитный сертификат, а в других стоит ожидать сладких чаепитий. URA.RU собрало подборку мест, которые скрасят новогодние каникулы детей. Телеканал «МУЛЬТ» 21 декабря проведет детскую елку «Колесо Чудес». В рамках мероприятия на сцене представят интерактивный спектакль с героями из популярных новых и старых мультфильмов, спецэффектами, юмором и множеством ростовых кукол. Свои номера также покажут акробаты и артисты цирка. Для маленьких гостей подготовят подарки и акцию с письмами Деду Морозу. Стоимость посещения — от 1200 рублей, дети до трех лет — бесплатно. Главная елка города: «Ну, погоди!» будет проходить 3 и 4 января. Гостей ожидает ледовое шоу, в центре сюжета которого окажутся заяц и волк из «Ну, Погоди!». Им предстоит объединиться, чтобы спасти Новый год. Во время приключений зрители успеют посетить и другие киномиры — они встретят жителей Простоквашино, Леопольда и дойдут до «Поля Чудес», а в завершении испытаний увидят Деда Мороза. Представление будет сопровождаться спецэффектами и музыкой. Стоимость билета — от 500 рублей. Новогодние театральные мероприятия стартуют в «ПапинМамин» с 14 декабря. Последняя елка состоится 11 января. На выбор предлагают четыре программы: спектакли — «Снеговик-почтовик» и «Волшебная рукавичка», а также «Шоу фокусника» и «Шоу гигантских мыльных пузырей». Юных челябинцев будут ждать хороводы, игры, чаепитие и встреча с Дедом Морозом. Стоимость участия для ребенка — 900 рублей, для сопровождающего — 200 рублей. Пространство детских праздников 27-28 и 30 декабря проведет чудо-елку с Гринчем. Участникам интерактивного представления придется победить зеленого гуманоида и спасти Новый год, а также защитить подарки и сладости. Стоимость билета на безлимитное новогоднее развлечение — 1100 рублей. Мега новогодняя елка пройдет от сообщества «Айда со мной» 28 декабря. Детей ожидают командные игры, надувные аттракционы, ростовые куклы и дискотека. На празднике также организуют фотосессию. Удивлять гостей будут дымом, снегом, пеной и другими спецэффектами. Программа продлится три часа. Стоимость посещения для ребенка — 2200, для взрослого — 500 рублей. В «Максиленде» с 28 по 30 и с 2 по 4 января будет проходить новогодняя программа «Новогодние часы». Дети окажутся в сказке, где нужно спасти новый год от Эльфов, которые остановили часы главного волшебника — Деда Мороза. Организаторы уточняют, что каждому ребенку подарят безлимитный сертификат на одно посещение. Стоимость билета — 1400 рублей. Новый год встретят 7 и 8 декабря в «Аквилоне». Там устроят сказочное путешествие с квестами, аттракционами и собаками. На площадке будет работать экскурсовод, проводиться уличные игры и катания на собачей упряжке, а также на «Надувной Хаски», прицепленной к снегоходу. В программе также заявлено посещение питомника с хаски и северного жилища. Посетителям покажут представление в теплой яранге с костром, бубном и спецэффектами. Вечер завершится спектаклем про Деда Мороза и чаепитием. Стоимость — от 1950 рублей.