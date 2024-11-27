В Дагестане готовился теракт в госучреждении

СК возбудил дело против жителей Дагестана
В Дагестане правоохранительные органы задержали двух местных жителей, которые готовились совершить теракт в госучреждении. Информацию об этом сообщили в управлении СК России по региону.
«Два жителя республики подозреваются в совершении преступлений террористической направленности», — сообщили в СК. Подозреваемые изучили, как создать бомбу, и приобрели компоненты для ее изготовления. Мужчин задержали. В отношении их заведено уголовное дело.
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