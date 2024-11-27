В Дагестане готовился теракт в госучреждении

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СК возбудил дело против жителей Дагестана
СК возбудил дело против жителей Дагестана Фото:

В Дагестане правоохранительные органы задержали двух местных жителей, которые готовились совершить теракт в госучреждении. Информацию об этом сообщили в управлении СК России по региону. 

«Два жителя республики подозреваются в совершении преступлений террористической направленности», — сообщили в СК. Подозреваемые изучили, как создать бомбу, и приобрели компоненты для ее изготовления. Мужчин задержали. В отношении их заведено уголовное дело.

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В Дагестане правоохранительные органы задержали двух местных жителей, которые готовились совершить теракт в госучреждении. Информацию об этом сообщили в управлении СК России по региону.  «Два жителя республики подозреваются в совершении преступлений террористической направленности», — сообщили в СК. Подозреваемые изучили, как создать бомбу, и приобрели компоненты для ее изготовления. Мужчин задержали. В отношении их заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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