28 ноября 2024

На стройке в Прикамье рабочий получил тяжелую травму

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Бетонщик получил травму на стройке
Бетонщик получил травму на стройке Фото:

В Пермском крае бетонщик получил тяжелую травму на стройке. В причинах произошедшего будет разбираться госинспекция труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Несчастный случай произошел с сотрудником ООО ФСК „Мостоотряд-47“ 31 октября. По предварительным данным, бетонщик во время отдыха получил тяжелую травму из-за других строителей», — уточнили в краевой госинспекции труда.

Сейчас создана комиссия для расследования случившегося. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

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В Пермском крае бетонщик получил тяжелую травму на стройке. В причинах произошедшего будет разбираться госинспекция труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Несчастный случай произошел с сотрудником ООО ФСК „Мостоотряд-47“ 31 октября. По предварительным данным, бетонщик во время отдыха получил тяжелую травму из-за других строителей», — уточнили в краевой госинспекции труда. Сейчас создана комиссия для расследования случившегося. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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