На стройке в Прикамье рабочий получил тяжелую травму

Бетонщик получил травму на стройке
В Пермском крае бетонщик получил тяжелую травму на стройке. В причинах произошедшего будет разбираться госинспекция труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Несчастный случай произошел с сотрудником ООО ФСК „Мостоотряд-47“ 31 октября. По предварительным данным, бетонщик во время отдыха получил тяжелую травму из-за других строителей», — уточнили в краевой госинспекции труда.
Сейчас создана комиссия для расследования случившегося. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы.
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