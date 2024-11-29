Челябинцы массово раскупают билеты на новогодние концерты, спектакли и елки

29 ноября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Одним из самых дорогих спектаклей является «Щелкунчик» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске почти не осталось билетов на детские новогодние спектакли и концерты. Самыми востребованными стали — балет «Щелкунчик», концерт «Однажды в декабре» и бэби-спектакль «Елоська». О том, на какие представления уже не попасть и том, сколько стоят оставшиеся места — в материале URA.RU. Практически все билеты раскупили на игровую-музыкальную программу по мотивам сказки «Морозко», которая запланирована в Детской филармонии с 12 декабря по 5 января. Свободные места остались на 25 и 27 декабря, суммарно — четыре билета, их стоимость — 400 рублей. Менее популярными в филармонии оказались представления «Маленький Дед Мороз», «Большой секрет для Снегурочки» и концерт «Дисней Christmas». Цена билетов на эти концерты — от 400 до 500 рублей. На премьеру Молодежного театра «Елоська» все билеты раскупили Фото: Размик Закарян © URA.RU Согласно данным сайта городских зрелищных касс, в Молодежном театре на новогодний спектакль «Елоська» для самых маленьких уже не попасть. На него распроданы все билеты на даты с 21 по 7 января. Однако там же постановку «Волшебник Изумрудного города» еще можно успеть посмотреть. Билеты получится приобрести на 21 и 22 декабря, а также на 25, 26,27, 28,29,30 декабря. Помимо декабрьских дат, свободными остаются дни новогодних каникул — с 2 по 8 января. Стоимость просмотра обозначена минимум в 600 рублей. В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова активно скупают билеты на детский интерактивный спектакль «Как зайцы Новый год проспали». Театрализованная игра будет проходить в последнюю неделю декабря, но посетить мероприятие уже не получится 21, 22 и 29 декабря. Стоимость билетов варьируется от 700 до тысячи рублей. Также на кукольное представление «В гостях у Дедушки Мороза», которое запланировано в Театре кукол имени Вольховского с 10 декабря по 12 января, билеты уже раскупили. Ранее сообщалось, что в Челябинске массово раскупают билеты на балет «Щелкунчик», который будет проходить в Театре оперы и балета имени Глинки. Сейчас в сумме осталось шесть свободных мест на 2 и 5 января. Их стоимость — от 4 до 6 тысяч рублей. Помимо спектаклей и концертов в новогодние праздники запланированы и детские елки. О том, где и как можно скрасить каникулы ребенка — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске почти не осталось билетов на детские новогодние спектакли и концерты. Самыми востребованными стали — балет «Щелкунчик», концерт «Однажды в декабре» и бэби-спектакль «Елоська». О том, на какие представления уже не попасть и том, сколько стоят оставшиеся места — в материале URA.RU. Практически все билеты раскупили на игровую-музыкальную программу по мотивам сказки «Морозко», которая запланирована в Детской филармонии с 12 декабря по 5 января. Свободные места остались на 25 и 27 декабря, суммарно — четыре билета, их стоимость — 400 рублей. Менее популярными в филармонии оказались представления «Маленький Дед Мороз», «Большой секрет для Снегурочки» и концерт «Дисней Christmas». Цена билетов на эти концерты — от 400 до 500 рублей. Согласно данным сайта городских зрелищных касс, в Молодежном театре на новогодний спектакль «Елоська» для самых маленьких уже не попасть. На него распроданы все билеты на даты с 21 по 7 января. Однако там же постановку «Волшебник Изумрудного города» еще можно успеть посмотреть. Билеты получится приобрести на 21 и 22 декабря, а также на 25, 26,27, 28,29,30 декабря. Помимо декабрьских дат, свободными остаются дни новогодних каникул — с 2 по 8 января. Стоимость просмотра обозначена минимум в 600 рублей. В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова активно скупают билеты на детский интерактивный спектакль «Как зайцы Новый год проспали». Театрализованная игра будет проходить в последнюю неделю декабря, но посетить мероприятие уже не получится 21, 22 и 29 декабря. Стоимость билетов варьируется от 700 до тысячи рублей. Также на кукольное представление «В гостях у Дедушки Мороза», которое запланировано в Театре кукол имени Вольховского с 10 декабря по 12 января, билеты уже раскупили. Ранее сообщалось, что в Челябинске массово раскупают билеты на балет «Щелкунчик», который будет проходить в Театре оперы и балета имени Глинки. Сейчас в сумме осталось шесть свободных мест на 2 и 5 января. Их стоимость — от 4 до 6 тысяч рублей. Помимо спектаклей и концертов в новогодние праздники запланированы и детские елки. О том, где и как можно скрасить каникулы ребенка — в материале URA.RU.