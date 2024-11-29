В Челябинской области назвали самые редкие имена детей

Самыми редкими именами для челябинских новорожденных стали Агафья и Климентий
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
В Челябинском ЗАГСе назвали самые редкие и популярные имена для малышей Фото:

Самыми популярными именами для малышей, которые родились в 2024 году в Челябинске, стали Ева и Михаил, а самыми редкими — Агафья и Климентий. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС администрации Челябинска Наталья Рыжкова в прямом эфире медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Самыми популярным именами остаются Ева, София и Анна — у девочек, Михаил, Артем и Александр — у мальчиков. Среди редких можно отметить Агафью, Августину, Яромиру, Климентия, Ставра, Гектора и Сафрона», — уточнила Рыжкова.

В ЗАГСах региона к этому моменту зарегистрировано более 26 тысяч малышей, причем половина из них родилась в столице региона. При этом число мальчиков превышает количество девочек.

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Самыми популярными именами для малышей, которые родились в 2024 году в Челябинске, стали Ева и Михаил, а самыми редкими — Агафья и Климентий. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС администрации Челябинска Наталья Рыжкова в прямом эфире медиахолдинга «Гранада Пресс». «Самыми популярным именами остаются Ева, София и Анна — у девочек, Михаил, Артем и Александр — у мальчиков. Среди редких можно отметить Агафью, Августину, Яромиру, Климентия, Ставра, Гектора и Сафрона», — уточнила Рыжкова. В ЗАГСах региона к этому моменту зарегистрировано более 26 тысяч малышей, причем половина из них родилась в столице региона. При этом число мальчиков превышает количество девочек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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