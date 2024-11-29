В Челябинской области назвали самые редкие имена детей

Самыми редкими именами для челябинских новорожденных стали Агафья и Климентий

29 ноября 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

В Челябинском ЗАГСе назвали самые редкие и популярные имена для малышей Фото: Илья Московец © URA.RU Самыми популярными именами для малышей, которые родились в 2024 году в Челябинске, стали Ева и Михаил, а самыми редкими — Агафья и Климентий. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС администрации Челябинска Наталья Рыжкова в прямом эфире медиахолдинга «Гранада Пресс». «Самыми популярным именами остаются Ева, София и Анна — у девочек, Михаил, Артем и Александр — у мальчиков. Среди редких можно отметить Агафью, Августину, Яромиру, Климентия, Ставра, Гектора и Сафрона», — уточнила Рыжкова. В ЗАГСах региона к этому моменту зарегистрировано более 26 тысяч малышей, причем половина из них родилась в столице региона. При этом число мальчиков превышает количество девочек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми популярными именами для малышей, которые родились в 2024 году в Челябинске, стали Ева и Михаил, а самыми редкими — Агафья и Климентий. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС администрации Челябинска Наталья Рыжкова в прямом эфире медиахолдинга «Гранада Пресс». «Самыми популярным именами остаются Ева, София и Анна — у девочек, Михаил, Артем и Александр — у мальчиков. Среди редких можно отметить Агафью, Августину, Яромиру, Климентия, Ставра, Гектора и Сафрона», — уточнила Рыжкова. В ЗАГСах региона к этому моменту зарегистрировано более 26 тысяч малышей, причем половина из них родилась в столице региона. При этом число мальчиков превышает количество девочек.