Украине пророчат потерю еще одного города

Немецкий генерал Фрейдинг: в начале 2025-го года Украина потеряет Красноармейск
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Украине придется отказаться от Красноармейска (Покровска) к началу 2025-го года, заявили в Бундесвере
Украине придется отказаться от Красноармейска (Покровска) к началу 2025-го года, заявили в Бундесвере Фото:
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К началу 2025 года Украине стоит отказаться от Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом заявил руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг.

«Если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города», — заявил Фрейдинг на youtube-канале Бундесвера. Он уточнил, населенный пункт имеет для ВСУ важное логистическое значение.

По его словам, в Красноармейске есть автомобильный узел, также в городе сходятся железнодорожные пути. Населенный пункт удобен для материально-технического снабжения войск, для переброски сил и средств, для пополнения запасов.

Фрейдинг также отметил, на Западе даже не могли вообразить наступление, которое Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) предприняли в Донбассе. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что РФ постоянно добивается прогресса на фронте.

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К началу 2025 года Украине стоит отказаться от Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом заявил руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг. «Если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города», — заявил Фрейдинг на youtube-канале Бундесвера. Он уточнил, населенный пункт имеет для ВСУ важное логистическое значение. По его словам, в Красноармейске есть автомобильный узел, также в городе сходятся железнодорожные пути. Населенный пункт удобен для материально-технического снабжения войск, для переброски сил и средств, для пополнения запасов. Фрейдинг также отметил, на Западе даже не могли вообразить наступление, которое Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) предприняли в Донбассе. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что РФ постоянно добивается прогресса на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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