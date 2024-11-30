К началу 2025 года Украине стоит отказаться от Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом заявил руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг.
«Если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города», — заявил Фрейдинг на youtube-канале Бундесвера. Он уточнил, населенный пункт имеет для ВСУ важное логистическое значение.
По его словам, в Красноармейске есть автомобильный узел, также в городе сходятся железнодорожные пути. Населенный пункт удобен для материально-технического снабжения войск, для переброски сил и средств, для пополнения запасов.
Фрейдинг также отметил, на Западе даже не могли вообразить наступление, которое Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) предприняли в Донбассе. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что РФ постоянно добивается прогресса на фронте.
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