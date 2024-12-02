МИД РФ открестился от протестов в Грузии

Галузин: Россия отрицательно относится ко вмешательству в дела Грузии
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Текущая ситуация в Грузии является внутренним делом этого государства, считают в МИД РФ
Текущая ситуация в Грузии является внутренним делом этого государства, считают в МИД РФ Фото:

Ситуация, которая складывается в Грузии — это внутренние дела самого государства. Так считает заместитель главы МИД России Михаил Галузин. 

«Происходящее — это внутреннее дело Грузии», — сказал заместитель министра. Его слова передает ТАСС. Галузин отметил, что Российская Федерация не приветствует попытки вмешательства во внутренние дела других государств. Так Галузин прокомментировал заявления главы эстонского МИД о том, что Литва, Латвия и Эстония намерены ввести санкции против тех, кто причастен к подавлению протестов в Грузии. 

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Ситуация, которая складывается в Грузии — это внутренние дела самого государства. Так считает заместитель главы МИД России Михаил Галузин.  «Происходящее — это внутреннее дело Грузии», — сказал заместитель министра. Его слова передает ТАСС. Галузин отметил, что Российская Федерация не приветствует попытки вмешательства во внутренние дела других государств. Так Галузин прокомментировал заявления главы эстонского МИД о том, что Литва, Латвия и Эстония намерены ввести санкции против тех, кто причастен к подавлению протестов в Грузии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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