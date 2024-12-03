Движение вблизи ЖК «Лесопарковый» перекроют с 4 по 8 декабря
В Челябинске с 4 по 8 декабря перекроют движение по улице Татьяничевой вблизи ЖК «Лесопарковый». Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, причиной стало строительство сети водоотведения.
«Движение по улице Татьяничевой будет частично закрыто с 4 по 8 декабря. Причина — строительство сетей водоотведения», — сообщили URA.RU в мэрии.
Как уточнили в пресс-службе, дорогу ограничат в районе улицы Витебской, 13. Водителей просят учитывать информацию.
Движение перекроют с 4 по 8 декабря
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