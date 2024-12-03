В Челябинске перекроют дорогу вблизи элитного ЖК. Карта

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Движение вблизи ЖК «Лесопарковый» перекроют с 4 по 8 декабря
Движение вблизи ЖК «Лесопарковый» перекроют с 4 по 8 декабря Фото:

В Челябинске с 4 по 8 декабря перекроют движение по улице Татьяничевой вблизи ЖК «Лесопарковый». Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, причиной стало строительство сети водоотведения.

«Движение по улице Татьяничевой будет частично закрыто с 4 по 8 декабря. Причина — строительство сетей водоотведения», — сообщили URA.RU в мэрии.

Как уточнили в пресс-службе, дорогу ограничат в районе улицы Витебской, 13. Водителей просят учитывать информацию.

Движение перекроют с 4 по 8 декабря
Движение перекроют с 4 по 8 декабря
Фото:

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В Челябинске с 4 по 8 декабря перекроют движение по улице Татьяничевой вблизи ЖК «Лесопарковый». Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, причиной стало строительство сети водоотведения. «Движение по улице Татьяничевой будет частично закрыто с 4 по 8 декабря. Причина — строительство сетей водоотведения», — сообщили URA.RU в мэрии. Как уточнили в пресс-службе, дорогу ограничат в районе улицы Витебской, 13. Водителей просят учитывать информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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