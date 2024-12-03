03 декабря 2024

В ХМАО водитель устроил драку после того, как его не пропустили на дороге

Полиция ХМАО установила водителя, который устроил драку на дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель набросился с кулаками на мужчину, который не пропустил его на дороге
Водитель набросился с кулаками на мужчину, который не пропустил его на дороге Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель устроил драку после того, как его не пропустил на дороге встречный автомобиль. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Установлен подозреваемый 2003 года рождения. Он нарушил Правила дорожного движения, перекрыл проезд встречному автомобилю и спровоцировал конфликт после того, как его не пропустили на дороге: набросился на водителя и избил его», — рассказал источник. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее URA.RU писало, что полиция взялась за старшеклассниц из Излучинска, устроивших драку. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель устроил драку после того, как его не пропустил на дороге встречный автомобиль. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Установлен подозреваемый 2003 года рождения. Он нарушил Правила дорожного движения, перекрыл проезд встречному автомобилю и спровоцировал конфликт после того, как его не пропустили на дороге: набросился на водителя и избил его», — рассказал источник. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Ранее URA.RU писало, что полиция взялась за старшеклассниц из Излучинска, устроивших драку. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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