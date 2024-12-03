В ХМАО водитель устроил драку после того, как его не пропустили на дороге

В Нижневартовске (ХМАО) водитель устроил драку после того, как его не пропустил на дороге встречный автомобиль. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Установлен подозреваемый 2003 года рождения. Он нарушил Правила дорожного движения, перекрыл проезд встречному автомобилю и спровоцировал конфликт после того, как его не пропустили на дороге: набросился на водителя и избил его», — рассказал источник. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».
Ранее URA.RU писало, что полиция взялась за старшеклассниц из Излучинска, устроивших драку. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
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