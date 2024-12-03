03 декабря 2024

В Челябинской области возник бум на онлайн-психологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Офлайн-психологам челябинцы нашли замену в интернете
Офлайн-психологам челябинцы нашли замену в интернете Фото:

В 2024 году в Челябинской области жители обращались к онлайн-психологам на 72% чаще, чем годом ранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», чаще это делали женщины в молодом возрасте; возраст клиентов-мужчин был постарше. Ближе к пенсии интерес к услугам психологов падал.

«В 2024 году южноуральцы стали заходить на онлайн-сервисы по подбору психологов на 72% чаще. Самым популярным сервисом психотерапии у челябинцев стала площадка „Ясно“, объем данных которой увеличился в 2,2 раза. Также рост популярности показали Zigmund.Online (плюс 86%) и Alter (увеличение на 83%)», — рассказали URA.RUU в «МегаФоне».

Согласно данным аналитиков, чаще всего психологическую помощь через интернет искали женщины в возрасте от 25 до 34 лет. На них пришлось 63% общего трафика. Среди мужчин интерес к онлайн-психологии был выше в возрасте 35-44 лет, однако доля пользователей-мужчин по размеру уступала женской. Наименее всего профильные специалисты были востребованы у людей старше 55 лет.

Пик запросов пришелся на октябрь. Наиболее активными днями недели стали среда и четверг.

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В 2024 году в Челябинской области жители обращались к онлайн-психологам на 72% чаще, чем годом ранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», чаще это делали женщины в молодом возрасте; возраст клиентов-мужчин был постарше. Ближе к пенсии интерес к услугам психологов падал. «В 2024 году южноуральцы стали заходить на онлайн-сервисы по подбору психологов на 72% чаще. Самым популярным сервисом психотерапии у челябинцев стала площадка „Ясно“, объем данных которой увеличился в 2,2 раза. Также рост популярности показали Zigmund.Online (плюс 86%) и Alter (увеличение на 83%)», — рассказали URA.RUU в «МегаФоне». Согласно данным аналитиков, чаще всего психологическую помощь через интернет искали женщины в возрасте от 25 до 34 лет. На них пришлось 63% общего трафика. Среди мужчин интерес к онлайн-психологии был выше в возрасте 35-44 лет, однако доля пользователей-мужчин по размеру уступала женской. Наименее всего профильные специалисты были востребованы у людей старше 55 лет. Пик запросов пришелся на октябрь. Наиболее активными днями недели стали среда и четверг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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