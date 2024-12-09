Как получить максимум пользы от горячих источников: советы врача

Врач Гильман: углекислые термальные воды благотворны при заболеваниях сердца
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Тепло и минералы, которые содержатся в горячих источниках, стимулируют кровообращение
Тепло и минералы, которые содержатся в горячих источниках, стимулируют кровообращение Фото:

Издавна люди ценили целебные свойства термальных вод. Погружение в горячие источники не только дарит приятные ощущения, но и оказывает мощное оздоровительное воздействие на организм. О том, чем полезны термальные ванны, кому они показаны и где в России можно найти лучшие горячие источники, URA.RU рассказал врач-физиотерапевт Юлия Гильман.

Польза горячих источников

Уникальность термальных источников — в их природном составе. Вода богата минералами и микроэлементами, такими как кальций, магний, натрий, железо, йод, бром, которые проникают через кожу и положительно влияют на весь организм.

«Каждый источник по-своему уникален. Например, углекислые воды благотворны при заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания. Хлоридно-натриевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем. Сероводородные воды эффективны при кожных болезнях и гинекологических проблемах. А радоновые источники помогают при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата», — рассказала врач Юлия Гильман.

Благодаря такому богатому составу, термальные воды помогают:

  • Снять стресс и напряжение
  • Улучшить сон и настроение
  • Повысить иммунитет и сопротивляемость организма
  • Ускорить обмен веществ и вывести токсины
  • Уменьшить боли в мышцах и суставах
  • Улучшить состояние кожи, придать ей упругость и эластичность
  • Активизировать кровообращение и лимфоток
  • Восстановиться после травм и операций

Релакс и закалка

Еще один секрет горячих источников — контраст температур. Находясь в теплой минеральной воде, а затем выходя на прохладный воздух, мы даем организму своеобразную встряску. Это отличная тренировка для иммунитета, сосудов и терморегуляции.

«Я рекомендую чередовать: 10-15 минут в воде температурой 37-40°C, потом короткий перерыв на воздухе — и снова в источник. Такой контрастный термальный душ полезен для закаливания, укрепления сосудов и повышения стрессоустойчивости. Главное — не переохлаждаться, дышать полной грудью и следить за своим самочувствием», — советует врач.

При регулярном посещении термальных источников повышается жизненный тонус, нормализуется давление, уходят последствия хронического стресса и усталости. А легкий природный гидромассаж горячей водой помогает избавиться от целлюлита, отеков и лишних сантиметров.

Показания и противопоказания

В целом, посещать термальные источники может практически любой человек. Но есть ряд заболеваний, при которых горячие ванны особенно полезны:

  • Болезни опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз, радикулит)
  • Заболевания нервной системы (невралгии, неврозы, хроническая усталость, бессонница)
  • Гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы, бесплодие)
  • Кожные болезни (псориаз, экзема, дерматит, угревая сыпь)
  • Нарушения обмена веществ (ожирение, целлюлит)
  • Заболевания дыхательной системы (бронхиты, синуситы, ринит)
  • Восстановление после травм, операций, стрессов

Однако есть и противопоказания. С осторожностью стоит подходить к термальным процедурам при :

  • Онкологических заболеваниях
  • Туберкулезе
  • Острых инфекциях и высокой температуре
  • Тромбозах, варикозе, атеросклерозе
  • Эпилепсии и судорожной готовности
  • Гипертоническом кризе и стенокардии
  • Хронической сердечной и почечной недостаточности

«Перед посещением термальных источников я рекомендую проконсультироваться с врачом. Он оценит ваше состояние и даст персональные рекомендации — по длительности и частоте процедур, температуре и химическому составу воды», — напоминает эксперт Гильман.

Правила и рекомендации

Некоторые термальные источники содержат сероводород, который может помочь очистить дыхательные пути и облегчить дыхание
Некоторые термальные источники содержат сероводород, который может помочь очистить дыхательные пути и облегчить дыхание
Фото:

Чтобы получить максимум пользы от термальных вод, важно учитывать несколько правил:

  1. Не посещайте источники на голодный желудок и сразу после плотной еды. Оптимально — через 1-2 часа после легкого перекуса.
  2. Ограничьте время пребывания в воде 15-20 минутами. Для детей достаточно 5-10 минут.
  3. Не ныряйте с головой в термальные бассейны и не пейте воду из них без рекомендации врача.
  4. После процедуры не принимайте контрастный душ, дайте телу остыть естественным путем на воздухе.
  5. Завершите сеанс 20-30-минутным отдыхом в спокойной обстановке, дайте организму восстановиться.
  6. Пейте больше чистой воды до и после процедур для поддержания водного баланса.
  7. Оптимальный курс термального лечения — 10-14 дней. Но даже разовое посещение источников принесет пользу.

Где искупаться в термальных водах в России

В нашей стране немало мест с целебными горячими источниками. Вот самые известные:

  1. Тюменская область. Здесь более 20 термальных источников. Самые популярные — Верхний Бор, Сосновый Бор, Яр, Тараскуль.
  2. Краснодарский край. Знаменитые Мацестинские сероводородные источники в Сочи, термальные комплексы в Горячем Ключе, Лабинске.
  3. Камчатка. Паратунские, Малкинские, Начикинские источники с температурой до +80°C.
  4. Алтайский край. Белокуриха — известнейший термальный курорт с азотно-кремнистыми радоновыми водами.
  5. Бурятия. Горячинск, Енгорбой, Умхэй — источники с натриевыми, серо-водородными и радоновыми водами.
  6. Ставропольский край. Суворовские термальные источники, Лысогорские радоновые ванны.
  7. Адыгея. Хаджохские термальные источники с минерализованной водой, богатой кремнием

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Издавна люди ценили целебные свойства термальных вод. Погружение в горячие источники не только дарит приятные ощущения, но и оказывает мощное оздоровительное воздействие на организм. О том, чем полезны термальные ванны, кому они показаны и где в России можно найти лучшие горячие источники, URA.RU рассказал врач-физиотерапевт Юлия Гильман. Польза горячих источников Уникальность термальных источников — в их природном составе. Вода богата минералами и микроэлементами, такими как кальций, магний, натрий, железо, йод, бром, которые проникают через кожу и положительно влияют на весь организм. «Каждый источник по-своему уникален. Например, углекислые воды благотворны при заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания. Хлоридно-натриевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем. Сероводородные воды эффективны при кожных болезнях и гинекологических проблемах. А радоновые источники помогают при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата», — рассказала врач Юлия Гильман. Благодаря такому богатому составу, термальные воды помогают: Релакс и закалка Еще один секрет горячих источников — контраст температур. Находясь в теплой минеральной воде, а затем выходя на прохладный воздух, мы даем организму своеобразную встряску. Это отличная тренировка для иммунитета, сосудов и терморегуляции. «Я рекомендую чередовать: 10-15 минут в воде температурой 37-40°C, потом короткий перерыв на воздухе — и снова в источник. Такой контрастный термальный душ полезен для закаливания, укрепления сосудов и повышения стрессоустойчивости. Главное — не переохлаждаться, дышать полной грудью и следить за своим самочувствием», — советует врач. При регулярном посещении термальных источников повышается жизненный тонус, нормализуется давление, уходят последствия хронического стресса и усталости. А легкий природный гидромассаж горячей водой помогает избавиться от целлюлита, отеков и лишних сантиметров. Показания и противопоказания В целом, посещать термальные источники может практически любой человек. Но есть ряд заболеваний, при которых горячие ванны особенно полезны: Однако есть и противопоказания. С осторожностью стоит подходить к термальным процедурам при : «Перед посещением термальных источников я рекомендую проконсультироваться с врачом. Он оценит ваше состояние и даст персональные рекомендации — по длительности и частоте процедур, температуре и химическому составу воды», — напоминает эксперт Гильман. Правила и рекомендации Чтобы получить максимум пользы от термальных вод, важно учитывать несколько правил: Где искупаться в термальных водах в России В нашей стране немало мест с целебными горячими источниками. Вот самые известные:
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