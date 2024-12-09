Как получить максимум пользы от горячих источников: советы врача

Издавна люди ценили целебные свойства термальных вод. Погружение в горячие источники не только дарит приятные ощущения, но и оказывает мощное оздоровительное воздействие на организм. О том, чем полезны термальные ванны, кому они показаны и где в России можно найти лучшие горячие источники, URA.RU рассказал врач-физиотерапевт Юлия Гильман.
Польза горячих источников
Уникальность термальных источников — в их природном составе. Вода богата минералами и микроэлементами, такими как кальций, магний, натрий, железо, йод, бром, которые проникают через кожу и положительно влияют на весь организм.
«Каждый источник по-своему уникален. Например, углекислые воды благотворны при заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания. Хлоридно-натриевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем. Сероводородные воды эффективны при кожных болезнях и гинекологических проблемах. А радоновые источники помогают при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата», — рассказала врач Юлия Гильман.
Благодаря такому богатому составу, термальные воды помогают:
- Снять стресс и напряжение
- Улучшить сон и настроение
- Повысить иммунитет и сопротивляемость организма
- Ускорить обмен веществ и вывести токсины
- Уменьшить боли в мышцах и суставах
- Улучшить состояние кожи, придать ей упругость и эластичность
- Активизировать кровообращение и лимфоток
- Восстановиться после травм и операций
Релакс и закалка
Еще один секрет горячих источников — контраст температур. Находясь в теплой минеральной воде, а затем выходя на прохладный воздух, мы даем организму своеобразную встряску. Это отличная тренировка для иммунитета, сосудов и терморегуляции.
«Я рекомендую чередовать: 10-15 минут в воде температурой 37-40°C, потом короткий перерыв на воздухе — и снова в источник. Такой контрастный термальный душ полезен для закаливания, укрепления сосудов и повышения стрессоустойчивости. Главное — не переохлаждаться, дышать полной грудью и следить за своим самочувствием», — советует врач.
При регулярном посещении термальных источников повышается жизненный тонус, нормализуется давление, уходят последствия хронического стресса и усталости. А легкий природный гидромассаж горячей водой помогает избавиться от целлюлита, отеков и лишних сантиметров.
Показания и противопоказания
В целом, посещать термальные источники может практически любой человек. Но есть ряд заболеваний, при которых горячие ванны особенно полезны:
- Болезни опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз, радикулит)
- Заболевания нервной системы (невралгии, неврозы, хроническая усталость, бессонница)
- Гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы, бесплодие)
- Кожные болезни (псориаз, экзема, дерматит, угревая сыпь)
- Нарушения обмена веществ (ожирение, целлюлит)
- Заболевания дыхательной системы (бронхиты, синуситы, ринит)
- Восстановление после травм, операций, стрессов
Однако есть и противопоказания. С осторожностью стоит подходить к термальным процедурам при :
- Онкологических заболеваниях
- Туберкулезе
- Острых инфекциях и высокой температуре
- Тромбозах, варикозе, атеросклерозе
- Эпилепсии и судорожной готовности
- Гипертоническом кризе и стенокардии
- Хронической сердечной и почечной недостаточности
«Перед посещением термальных источников я рекомендую проконсультироваться с врачом. Он оценит ваше состояние и даст персональные рекомендации — по длительности и частоте процедур, температуре и химическому составу воды», — напоминает эксперт Гильман.
Правила и рекомендации
Чтобы получить максимум пользы от термальных вод, важно учитывать несколько правил:
- Не посещайте источники на голодный желудок и сразу после плотной еды. Оптимально — через 1-2 часа после легкого перекуса.
- Ограничьте время пребывания в воде 15-20 минутами. Для детей достаточно 5-10 минут.
- Не ныряйте с головой в термальные бассейны и не пейте воду из них без рекомендации врача.
- После процедуры не принимайте контрастный душ, дайте телу остыть естественным путем на воздухе.
- Завершите сеанс 20-30-минутным отдыхом в спокойной обстановке, дайте организму восстановиться.
- Пейте больше чистой воды до и после процедур для поддержания водного баланса.
- Оптимальный курс термального лечения — 10-14 дней. Но даже разовое посещение источников принесет пользу.
Где искупаться в термальных водах в России
В нашей стране немало мест с целебными горячими источниками. Вот самые известные:
- Тюменская область. Здесь более 20 термальных источников. Самые популярные — Верхний Бор, Сосновый Бор, Яр, Тараскуль.
- Краснодарский край. Знаменитые Мацестинские сероводородные источники в Сочи, термальные комплексы в Горячем Ключе, Лабинске.
- Камчатка. Паратунские, Малкинские, Начикинские источники с температурой до +80°C.
- Алтайский край. Белокуриха — известнейший термальный курорт с азотно-кремнистыми радоновыми водами.
- Бурятия. Горячинск, Енгорбой, Умхэй — источники с натриевыми, серо-водородными и радоновыми водами.
- Ставропольский край. Суворовские термальные источники, Лысогорские радоновые ванны.
- Адыгея. Хаджохские термальные источники с минерализованной водой, богатой кремнием
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.