30 ноября 2024

В Челябинске назвали топ самых покупаемых бумажных книг

В Челябинске сохраняется интерес к произведениям Роулинг и Пелевина
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Крашенинников презентует книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». Екатеринбург, литература, культура, чтение, книга
Челябинцы продолжают увлекаться отечественной и зарубежной классикой Фото:

Жители Челябинска сохраняют интерес к произведениям Джоан Роулинг и Виктора Пелевина, а также к классике в лице Федора Достоевского и Александра Дюма. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито», проведенного в преддверии Дня читателя.

«Среди экранизированных в 2024 году романов лидером книжных продаж на платформе сервиса стал „Внутри убийцы“ Майка Омера. Спрос на него вырос на 40%. Продажи „Преступления и наказания“ увеличились на 34%, а „Графа Монте-Кристо“ — на 27%», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, несмотря на небольшое снижение спроса (на 2,5%), по-прежнему остаются в топе продаж. Также в списке популярных книг оказался роман «Иные» Александры Яковлевой, основанный на сценарии Елены Войтович. Продажи произведений Виктора Пелевина также показали рост на 2%.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинске в начале года в три раза выросли продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. 25 января 2024 года в прокат вышла очередная экранизация этой книги.

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Жители Челябинска сохраняют интерес к произведениям Джоан Роулинг и Виктора Пелевина, а также к классике в лице Федора Достоевского и Александра Дюма. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито», проведенного в преддверии Дня читателя. «Среди экранизированных в 2024 году романов лидером книжных продаж на платформе сервиса стал „Внутри убийцы“ Майка Омера. Спрос на него вырос на 40%. Продажи „Преступления и наказания“ увеличились на 34%, а „Графа Монте-Кристо“ — на 27%», — сообщили в пресс-службе «Авито». Книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, несмотря на небольшое снижение спроса (на 2,5%), по-прежнему остаются в топе продаж. Также в списке популярных книг оказался роман «Иные» Александры Яковлевой, основанный на сценарии Елены Войтович. Продажи произведений Виктора Пелевина также показали рост на 2%. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинске в начале года в три раза выросли продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. 25 января 2024 года в прокат вышла очередная экранизация этой книги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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