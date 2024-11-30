В Челябинске назвали топ самых покупаемых бумажных книг

В Челябинске сохраняется интерес к произведениям Роулинг и Пелевина

01 декабря 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Челябинцы продолжают увлекаться отечественной и зарубежной классикой Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинска сохраняют интерес к произведениям Джоан Роулинг и Виктора Пелевина, а также к классике в лице Федора Достоевского и Александра Дюма. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито», проведенного в преддверии Дня читателя. «Среди экранизированных в 2024 году романов лидером книжных продаж на платформе сервиса стал „Внутри убийцы“ Майка Омера. Спрос на него вырос на 40%. Продажи „Преступления и наказания“ увеличились на 34%, а „Графа Монте-Кристо“ — на 27%», — сообщили в пресс-службе «Авито». Книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, несмотря на небольшое снижение спроса (на 2,5%), по-прежнему остаются в топе продаж. Также в списке популярных книг оказался роман «Иные» Александры Яковлевой, основанный на сценарии Елены Войтович. Продажи произведений Виктора Пелевина также показали рост на 2%. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинске в начале года в три раза выросли продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. 25 января 2024 года в прокат вышла очередная экранизация этой книги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска сохраняют интерес к произведениям Джоан Роулинг и Виктора Пелевина, а также к классике в лице Федора Достоевского и Александра Дюма. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито», проведенного в преддверии Дня читателя. «Среди экранизированных в 2024 году романов лидером книжных продаж на платформе сервиса стал „Внутри убийцы“ Майка Омера. Спрос на него вырос на 40%. Продажи „Преступления и наказания“ увеличились на 34%, а „Графа Монте-Кристо“ — на 27%», — сообщили в пресс-службе «Авито». Книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, несмотря на небольшое снижение спроса (на 2,5%), по-прежнему остаются в топе продаж. Также в списке популярных книг оказался роман «Иные» Александры Яковлевой, основанный на сценарии Елены Войтович. Продажи произведений Виктора Пелевина также показали рост на 2%. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинске в начале года в три раза выросли продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. 25 января 2024 года в прокат вышла очередная экранизация этой книги.