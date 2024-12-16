Дочка «Роснефти» в ХМАО ищет мастера буровой на зарплату от 400 тысяч рублей

Компания «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти») ищет в Ханты-Мансийске бурового мастера. Согласно объявлению на популярном портале, специалисту за 30 дней вахты готовы платить почти 425 000 рублей.
«На вахту в ХМАО приглашается буровой мастер с опытом работы от трех лет. Зарплата до вычета налогов за 30 рабочих дней вахты составляет 424 800 рублей», — сообщается работодатель на портале HH.ru.
Соискатель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлениям бурения нефтяных и газовых скважин, знать законодательную базу и иметь аналогичный опыт работы от трех лет. Сотрудник будет руководить производственной деятельностью буровой бригады и обеспечивать выполнение всех планов. Работодатель предлагает полный соцпакет, ДМС, а также спецодежду, проживание в вагон-городке.
В Сургуте нефтесервисная компания ранее искала в свою команду мастера флота по гидравлическому разрыву пластов. Специалисту за вахту в 30 дней обещали платить до 400 000 рублей.
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