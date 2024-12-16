Gloria Jeans закрывает часть своих магазинов в России

Федеральная сеть по продаже одежды Gloria Jeans приняла решение о закрытии некоторых своих производственных площадок, включая швейный цех в Сальске, Ростовской области. Это решение вызвано необходимостью оптимизации бизнес-процессов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«В Ростовской области закрыт швейный цех, например, в Сальске: сотрудникам этого предприятия предложены рабочие места на других фабриках», — сообщает источник «Коммерсанта». Компания Gloria Jeans отказалась от комментариев по данному вопросу.
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области объясняет, что компания отказывается от арендованных производственных мощностей, однако уровень производства остается на прежнем уровне. Эксперт из консалтинговой компании One Story, Ольга Сумишевская, добавляет, что Gloria Jeans, закрыв часть производств, возможно переносит пошив коллекций на фабрики партнеров или в страны Азии, где рабочая сила дешевле и доступны необходимые материалы.
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