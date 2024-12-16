16 декабря 2024

Щуку весом в шесть килограмм выловил рыбак в челябинском озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантская щука стала добычей рыбака во время зимней рыбалки
Гигантская щука стала добычей рыбака во время зимней рыбалки Фото:

Щука весом более шести килограмм попалась на крючок на озере Тептярги в Аргаяшском районе Челябинской области. Уловом рыбак похвастался в социальной сети.

«Тептярги сегодня выдал бонус на 6130 [граммов]. Озеро Тептярги», — написал Владислав Сайфуллин, выложив фото с уловом на своей странице в социальной сети.

Средняя длина щуки, которую вылавливают рыбаки, составляет около 50-60 см в длину. Весят такие особи обычно около одного-двух килограммов. Такую статистику приводит российское общество «Знание».

Как URA.RU писало ранее, из реки Исеть в центре Екатеринбурга рыбак выловил щуку весом 4,5 килограмма. Рыбу мужчина отпустил обратно в воду.

Большая щука - редкая удача для рыбака
Большая щука - редкая удача для рыбака
Фото:

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Щука весом более шести килограмм попалась на крючок на озере Тептярги в Аргаяшском районе Челябинской области. Уловом рыбак похвастался в социальной сети. «Тептярги сегодня выдал бонус на 6130 [граммов]. Озеро Тептярги», — написал Владислав Сайфуллин, выложив фото с уловом на своей странице в социальной сети. Средняя длина щуки, которую вылавливают рыбаки, составляет около 50-60 см в длину. Весят такие особи обычно около одного-двух килограммов. Такую статистику приводит российское общество «Знание». Как URA.RU писало ранее, из реки Исеть в центре Екатеринбурга рыбак выловил щуку весом 4,5 килограмма. Рыбу мужчина отпустил обратно в воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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