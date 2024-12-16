Щука весом более шести килограмм попалась на крючок на озере Тептярги в Аргаяшском районе Челябинской области. Уловом рыбак похвастался в социальной сети.
«Тептярги сегодня выдал бонус на 6130 [граммов]. Озеро Тептярги», — написал Владислав Сайфуллин, выложив фото с уловом на своей странице в социальной сети.
Средняя длина щуки, которую вылавливают рыбаки, составляет около 50-60 см в длину. Весят такие особи обычно около одного-двух килограммов. Такую статистику приводит российское общество «Знание».
Как URA.RU писало ранее, из реки Исеть в центре Екатеринбурга рыбак выловил щуку весом 4,5 килограмма. Рыбу мужчина отпустил обратно в воду.
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