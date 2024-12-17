В Челябинске 17 декабря на презентации нового сезона телеканала ТНТ рассказали, какие сериалы с челябинскими актерами вошли в ТОП-10 самых просматриваемых. Среди популярных оказались сериалы: «Универ. 13 лет спустя» с шоуменом Стасом Ярушиным, «Макрон» с Александром Робаком, а также картины с артистом Данилой Пятковым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места события.
«Список „самых больших сериалов“ возглавил второй сезон семейного сериала „Праздники“. Следующими по популярности оказались сериал „Казачок“, новая часть ситкома „Универ“ и комедия „Гусар“. Кроме того, в ТОП-10 попали два проекта с политическим подтекстом — „Макрон“ и „Гудбай“»», — передает корреспондент.
В новой части известного ситкома, кроме Ярушина, участие в эпизодах приняли еще два челябинских актера — Максим Мальцев и Ксения Абдрафигина. В сериале «Гудбай» роль свадебного ведущего сыграл юморист из Челябинска Данила Пятков.
Помимо рейтинга, стало известно, что в новом сезоне зрители ТНТ увидят продолжение нескольких сериалов с участием челябинцев. На экраны выйдут такие многосерийные фильмы: «День семьи» с Робаком, «Полярный», в котором появится Пятков, и «Новые Жуки», созданный продюсером Вячеславом Дусмухаметовым. Кроме того, в 2025 году ожидается премьера сериала «Челябинский раджа» про таксиста, который волшебным образом окажется в Индии.
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