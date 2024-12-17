Мэр Екатеринбурга сгладил мощный конфликт перед эфиром Путина: главные заявления с прямой линии

Мэр Орлов успокоил екатеринбуржцев из-за вырубки Березовой рощи

17 декабря 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов провел свой эфир за три дня до прямой линии президента Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги года, ответив на вопросы горожан в формате прямой линии. Он анонсировал новые скидки на проезд в общественном транспорте, покупку новых трамваев, ремонт парка 50-летия ВЛКСМ. И высказался на больную для города тему, на которую жаловались президенту Владимиру Путину — вырубка Березовой рощи в Академическом районе. Главные заявления Орлова — в сбойке URA.RU. Транспортная реформа Именно по этой теме от горожан поступило больше всего вопросов. Орлов напомнил, что проблемы в сфере копились годами, поэтому решение требует комплексного системного подхода. И в этом году его начали применять, в рамках большой транспортной реформы. Один из важных этапов — переход на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Она подразумевает, что предприятия станут получать деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. Это поможет, в частности, выдерживать расписание, сделать работу транспорта стабильной. Планируется, что переход на брутто-контракты по автобусам состоится уже к февралю. Алексей Орлов проводит такую прямую линию второй раз за год, в первый раз — в сентябре Скрин: «Четвертый канал» Еще один этап транспортной реформы — обновление подвижного состава. В этом году и в прошлом были закуплены десятки новых троллейбусов, в 2025-м планируется купить полсотни новых трамваев. Будут власти ставить и новые комфортные остановки, на следующий год запланирована установка 160 объектов. Эксперимент с реагентами на тротуарах Предложил Орлов вернуться к дискуссии о том, нужно ли посыпать тротуары реагентами. Из-за того, что погода в декабре была нетипичной для Урала — то оттепели, то заморозки, на дорогах то и дело возникал гололед, от горожан поступало много жалоб. Сейчас тротуары в городе посыпают мелкофракционным щебнем или песком, но после прометания они пропадают. «Здесь хотелось бы посоветоваться с жителями. Можно выделить тестовый пилотный район, где применять бионорд, но надо понимать, что это агрессивный противогололедный материал, топит лед и снег. Предполагаю, что жалоб от жителей будет не меньше на качество тротуаров», — предложил мэр. Конфликт из-за Березовой рощи Жителей Академического района, которые с 2018 года борются с застройщиком «Атомстройкомплекс», получившим территорию в аренду под застройку, Орлов успокоил. Хотя нового ничего не сказал: из 26 га, которые получила компания, под застройку будет отдано лишь 10. Остальную территорию благоустроят по тем рекомендациям, которые дали жители и эксперты Ботанического сада УрО РАН. Новость по теме Жалобы екатеринбуржцев Путину на вырубку Березовой рощи дошли до Бастрыкина «Поступило больше 6000 обращений от горожан, что должно тут появиться — и освещение, и детские площадки, и прогулочные дорожки. Есть запрос на бережную трансформацию пространства… Есть решения судов всех инстанций, которые доказывают правоту застройщика, что он имеет право реализовать жилищное строительство. Мы не можем спорить с судом. Слава Богу, понимание с застройщиком найдено, и 16 га территории будет благоустроено, причем силами застройщика», — отметил Орлов. Как ранее сообщало URA.RU, местные жители даже писали Путину с жалобой на застройщика. В ситуацию вмешался Следственный комитет. Высказывание Орлова особенно важно в преддверии прямой линии президента, которая пройдет 20 декабря. Стоимость проезда снизится Для жителей Екатеринбурга введут новую акцию при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду. С 2025 года при таком способе оплаты будет предоставляться скидка в четыре рубля, рассказал Орлов. «Договорились с Национальной системой платежных карт, что акция сохранится и после 31 декабря — в следующем году при оплате проезда по QR-коду будет предоставляться скидка четыре рубля», — отметил он. По его словам, в Екатеринбурге станет первым городом в России, где введут такую акцию. Она будет действовать весь год. Благоустройство общественных пространств Одним из своих любимых мест в городе мэр назвал обновленный Литературный квартал, который был открыт в августе 2024 года, к Дню города. По нему он гуляет сам, рекомендует друзьям. «Была проделана очень серьезная работа. И площадь отремонтирована с памятником Александру Пушкину, уложены пешеходные тропинки, появились детские площадки, туалетный модуль, каслинское литье появилось. То есть, действительно, получился современный объект для проведения досуга», — сказал Орлов. В 2025 году в городе будут завершены работы по благоустройству набережной около цирка, возле «УГМК-Арены» (ул. Куйбышева-Декабристов), летнего парка Уралмаш. «Говорю официально и ответственно, что с 2025 года мы начнем его благоустройство [парка им. 50-летия ВЛКСМ]», — подчеркнул Орлов. Для этого в областной бюджет заложили 77 млн рублей на два года. Но сделать все планируют быстрее, пояснил мэр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги года, ответив на вопросы горожан в формате прямой линии. Он анонсировал новые скидки на проезд в общественном транспорте, покупку новых трамваев, ремонт парка 50-летия ВЛКСМ. И высказался на больную для города тему, на которую жаловались президенту Владимиру Путину — вырубка Березовой рощи в Академическом районе. Главные заявления Орлова — в сбойке URA.RU. Транспортная реформа Именно по этой теме от горожан поступило больше всего вопросов. Орлов напомнил, что проблемы в сфере копились годами, поэтому решение требует комплексного системного подхода. И в этом году его начали применять, в рамках большой транспортной реформы. Один из важных этапов — переход на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Она подразумевает, что предприятия станут получать деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. Это поможет, в частности, выдерживать расписание, сделать работу транспорта стабильной. Планируется, что переход на брутто-контракты по автобусам состоится уже к февралю. Еще один этап транспортной реформы — обновление подвижного состава. В этом году и в прошлом были закуплены десятки новых троллейбусов, в 2025-м планируется купить полсотни новых трамваев. Будут власти ставить и новые комфортные остановки, на следующий год запланирована установка 160 объектов. Эксперимент с реагентами на тротуарах Предложил Орлов вернуться к дискуссии о том, нужно ли посыпать тротуары реагентами. Из-за того, что погода в декабре была нетипичной для Урала — то оттепели, то заморозки, на дорогах то и дело возникал гололед, от горожан поступало много жалоб. Сейчас тротуары в городе посыпают мелкофракционным щебнем или песком, но после прометания они пропадают. «Здесь хотелось бы посоветоваться с жителями. Можно выделить тестовый пилотный район, где применять бионорд, но надо понимать, что это агрессивный противогололедный материал, топит лед и снег. Предполагаю, что жалоб от жителей будет не меньше на качество тротуаров», — предложил мэр. Конфликт из-за Березовой рощи Жителей Академического района, которые с 2018 года борются с застройщиком «Атомстройкомплекс», получившим территорию в аренду под застройку, Орлов успокоил. Хотя нового ничего не сказал: из 26 га, которые получила компания, под застройку будет отдано лишь 10. Остальную территорию благоустроят по тем рекомендациям, которые дали жители и эксперты Ботанического сада УрО РАН. «Поступило больше 6000 обращений от горожан, что должно тут появиться — и освещение, и детские площадки, и прогулочные дорожки. Есть запрос на бережную трансформацию пространства… Есть решения судов всех инстанций, которые доказывают правоту застройщика, что он имеет право реализовать жилищное строительство. Мы не можем спорить с судом. Слава Богу, понимание с застройщиком найдено, и 16 га территории будет благоустроено, причем силами застройщика», — отметил Орлов. Как ранее сообщало URA.RU, местные жители даже писали Путину с жалобой на застройщика. В ситуацию вмешался Следственный комитет. Высказывание Орлова особенно важно в преддверии прямой линии президента, которая пройдет 20 декабря. Стоимость проезда снизится Для жителей Екатеринбурга введут новую акцию при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду. С 2025 года при таком способе оплаты будет предоставляться скидка в четыре рубля, рассказал Орлов. «Договорились с Национальной системой платежных карт, что акция сохранится и после 31 декабря — в следующем году при оплате проезда по QR-коду будет предоставляться скидка четыре рубля», — отметил он. По его словам, в Екатеринбурге станет первым городом в России, где введут такую акцию. Она будет действовать весь год. Благоустройство общественных пространств Одним из своих любимых мест в городе мэр назвал обновленный Литературный квартал, который был открыт в августе 2024 года, к Дню города. По нему он гуляет сам, рекомендует друзьям. «Была проделана очень серьезная работа. И площадь отремонтирована с памятником Александру Пушкину, уложены пешеходные тропинки, появились детские площадки, туалетный модуль, каслинское литье появилось. То есть, действительно, получился современный объект для проведения досуга», — сказал Орлов. В 2025 году в городе будут завершены работы по благоустройству набережной около цирка, возле «УГМК-Арены» (ул. Куйбышева-Декабристов), летнего парка Уралмаш. «Говорю официально и ответственно, что с 2025 года мы начнем его благоустройство [парка им. 50-летия ВЛКСМ]», — подчеркнул Орлов. Для этого в областной бюджет заложили 77 млн рублей на два года. Но сделать все планируют быстрее, пояснил мэр.