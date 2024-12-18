Из Москвы в Питер будет ходить двухэтажный поезд

РЖД возобновят движение двухэтажного поезда из Петербурга в Москву
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РЖД запустит два новых двухэтажных состава из Москвы в Санкт-Петербург
РЖД запустит два новых двухэтажных состава из Москвы в Санкт-Петербург Фото:

ОАО «Российские железные дороги» анонсировало возобновление движения поезда «Аврора» в новом двухэтажном формате по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву с 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С 19 декабря 2024 г. по маршруту Санкт-Петербург — Москва возобновляет курсирование легендарный поезд „Аврора“» № 741/742, № 743/744», — говорится на сайте РЖД. Уточняется, что новый поезд предложит пассажирам не только повышенный комфорт, но и оптимальное соотношение скорости, комфорта и стоимости.

Для удобства пассажиров в новых поездах предусмотрены кресла самолетного типа, кондиционирование, а также дополнительные места класса «Бизнес». В каждом месте будет доступны розетки и разъемы для подзарядки устройств.

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ОАО «Российские железные дороги» анонсировало возобновление движения поезда «Аврора» в новом двухэтажном формате по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву с 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании. «С 19 декабря 2024 г. по маршруту Санкт-Петербург — Москва возобновляет курсирование легендарный поезд „Аврора“» № 741/742, № 743/744», — говорится на сайте РЖД. Уточняется, что новый поезд предложит пассажирам не только повышенный комфорт, но и оптимальное соотношение скорости, комфорта и стоимости. Для удобства пассажиров в новых поездах предусмотрены кресла самолетного типа, кондиционирование, а также дополнительные места класса «Бизнес». В каждом месте будет доступны розетки и разъемы для подзарядки устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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