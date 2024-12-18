Из Москвы в Питер будет ходить двухэтажный поезд

ОАО «Российские железные дороги» анонсировало возобновление движения поезда «Аврора» в новом двухэтажном формате по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву с 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С 19 декабря 2024 г. по маршруту Санкт-Петербург — Москва возобновляет курсирование легендарный поезд „Аврора“» № 741/742, № 743/744», — говорится на сайте РЖД. Уточняется, что новый поезд предложит пассажирам не только повышенный комфорт, но и оптимальное соотношение скорости, комфорта и стоимости.
Для удобства пассажиров в новых поездах предусмотрены кресла самолетного типа, кондиционирование, а также дополнительные места класса «Бизнес». В каждом месте будет доступны розетки и разъемы для подзарядки устройств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.