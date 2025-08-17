Биолог раскрыла, от какого шампуня надо точно избавиться, чтобы сохранить волосы от выпадения

Некоторые ингредиенты в шампунях способствуют выпадению волос. В частности, стоит избегать таких, как Dimethicone, Cyclomethicone и Amodimethicone. Об этом заявила молекулярный биолог Юлия Дробышева.
«Ингредиенты типа Dimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone создают на волосах и коже головы непроницаемую пленку. Это дает временный блеск и гладкость, но может блокировать волосяные фолликулы, способствуя выпадению волос, утяжелять тонкие волосы и усугублять проблемы у людей с жирной кожей головы», — заявила Дробышева. Ее слова приводит «Газета.ru».
Помимо этих шампуней, биолог посоветовала избегать также содержащих агрессивные ПАВы, такие как SLS, ALS и ALES, обуславливая это тем, что их использование может привести к сухости, зуду, перхоти и повышенной ломкости волос. К таким же последствиям могут привести и компоненты DEA, TEA, MEA, Cocamide DEA.
